Haberleşmenin yedek gücü amatör telsicliler

Türkiye Radyo Amatörleri Cemiyeti (TRAC) Başkanı Gökhan Sunar, 18 Nisan Dünya Amatör Radyo Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, amatör telsizciliğin sadece bir hobi olmadığını, afet anlarında hayati bir rol üstlendiğini söyledi.

Uluslararası Amatör Radyo Birliğinin (IARU) 18 Nisan 1925'te Paris'te kurulduğunu ve bu yıl 100. yılını kutladığını belirten Sunar, TRAC'ın da 1965'ten bu yana IARU'nun Türkiye'deki tek temsilcisi olduğunu belirtti.

Sunar, tüm radyo amatörlerinin gününü ve IARU'nun 100. yılını kutlayarak, "Böylesine köklü bir yapının parçası olmaktan gurur duyuyoruz" dedi.

Amatör telsizciliğin Türkiye'de hobi olarak bilindiğini ancak afetlerde acil iletişim desteği sağlama açısından büyük önem taşıdığını vurgulayan Sunar, "Türkiye Afet Müdahale Planı'nda (TAMP) destek çözüm ortağı olan derneğimiz, deprem, sel, tsunami, orman yangını gibi afetlerde, sıfırıncı dakikadan itibaren haberleşmenin kesintisiz devam etmesine katkı sunmaktadır." diye konuştu.

Sunar, TRAC'ın Körfez Savaşı'ndan bu yana kamu yararına çalışan bir dernek statüsünde faaliyet yürüttüğünü belirterek, "1992 Erzincan depremi, 2011 Van depremi, 17 Ağustos ve 6 Şubat gibi birçok deprem ve afette aktif rol almıştır. Ülke genelinde birçok sel ve orman yangınında da çalışmalarımız olmuştur. Kısacası telefon haberleşmesinin kesildiği ya da telefon ve internet haberleşmesinin coğrafi yönden mümkün olmadığı her yerde amatör telsizciler aktif rol oynamaktadır." ifadelerini kullandı.

Teknolojinin ilerlemesiyle dijital haberleşme sistemlerinin yaygınlaştığını ancak bunların afet zamanlarında yetersiz kalabildiğini kaydeden Sunar, şunları söyledi:

"Bizlerin yapmaya çalıştığı bu zor zamanlarda kendi imkanlarımız ile hobi amaçlı kurduğumuz altyapımızı toplumun yararına sunmak ve burada düzenli bir haberleşme sağlamaktır. Amatör telsizciliği daha faydalı hale getirmek ve ihtiyaçları karşılamak adına altyapılarımızı daha da güçlendirmeli, her an hazır halde tutmalıyız. Ülke genelinde organize şubeleri ve altyapıları bulunan derneğimizin her bölgede hızla hareket ederek, bölgedeki haberleşmeyi sağlayacak ekip üyelerini aramıza katmak da önemli görevlerimizden bir tanesidir."

Türkiye genelinde yaklaşık 40 bin amatör telsizci olduğunu belirten Sunar, TRAC'ın ise 69 şube ve 45 temsilcilikle 3 binin üzerinde üyesi bulunduğunu aktardı.

Gökhan Sunar, gençlerin amatör telsizciliğe ilgisini artırmak için okullarda ve üniversitelerde tanıtım yaptıklarını belirterek, afetlerde gösterdikleri çabalara rağmen kamu kurumları ile yerel yönetimlerden yeterli destek alamadıklarını, bu konuda daha fazla işbirliği ve destek beklediklerini ifade etti.