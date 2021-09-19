Habertürk ABD'nin vurduğu evde 0:00 / 0:00

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ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı Orgeneral Kenneth McKenzie’nin, aynı aileden hayatını kaybeden 10 kişinin hepsinin sivil olduğunu açıklaması ve özür dilemesinin ardından kurbanların yakınları Habertürk'e konuştu.

Dehşetin yaşandığı eve giden ve ölenlerin yakınları ile görüşen Habertürk Yazarı Nagehan Alçı, "Beni çok zorlayan bir yerdeyim. ABD'nin yanlışlıkla sivilleri öldürdüğünü itiraf ettiği ve özür dilediği olayda, dehşetin yaşandığı eve geldik. Bizler şimdi yanlışlıkla öldürdüklerini söyledikleri kişilerin ailesinin yanındayız. Ve o yanlışlıkla atılan dronun yarattığı hasarı görmek için tam yerindeyiz. Burada ölenler araçlarına su dolduran insanlardı" ifadelerini kullandı.

Olayda ölenlerden biri de yıllarca ABD için çalışan Zemari Ahmedi'ydi. Ahmedi tahliye edileceğine yönelik ABD'den söz almıştı. Ülkeyi terk etmeye hazırlanırken ABD tarafından bombalandı.

Zemari Ahmedi'nin yakını, "Zemari ABD'nin yanında çalışıyordu. Patlama olduğu güne kadar ofisteydiler. ABD'ye gideceklerdi. O akşam aramalarını bekliyorduk. ABD Savunma Bakanlığı tarafından yapılan özür açıklamasını biz kabul etmiyoruz. Kimse bizi aramadı. Sadece medya üzerinden açıklama yapıldı. Ancak bu medya üzerinden olmaz. ABD'nin bize sahip çıkması gerekiyor. Burası DEAŞ hedefi olarak gösterildi. Taliban'ın da dikkatini çekmiş olabiliriz. Bizi buradan tahliye etmeliler" ifadelerini kullandı.