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Habertürk Akademi üyeliği kapanma boyunca herkese bedava!

Bünyesinde 250 binden fazla soru bulunduran Habertürk Akademi tam kapanma boyunca ÜCRETSİZ olarak tüm gençlerin hizmetinde. Üstelik yeterli deneme sınavına katılmış herkese, sınav döneminin sonuna kadar tüm sistem açık olacak. Sınavlar yaklaşırken bu fırsatı kaçırmayın.

Habertürk Akademi üyeliği herkese açık!

Bayram sonuna kadar sürecek tam kapanmayı fırsata çevirmek elinizde. Sınavlar hızla yaklaşıyor. Kapanma boyunca Habertürk Akademi üyeliği ÜCRETSİZ olacak. Tüm çocuklar bu vesileyle eksiklerini tamamlayabilir, deneme sınavları ile kendini sınayabilir.

Üstelik sistemde bulunan deneme sınavlarına yeterli sayıda katılanlar, sınav döneminin sonuna kadar tüm sistemden ücretsiz olarak faydalanma şansına erişiyor.

Habertürk Akademi'nin sunduğu imkanlardan, 5. sınıftan 12. sınıfa kadar, yani ortaokul ve lise düzeyindeki tüm öğrenciler faydalanabiliyor. Öğrenciler ders konularının videolu anlatımlarını izleyip, test çözebiliyor, sisteme her hafta sonu periyodik olarak eklenen deneme sınavlarına katılabiliyor.

Salgın nedeniyle yaşanan tam kapanma süresince yani bayram sonuna kadar Habertürk Akademi üyeliği ÜCRETSİZ. Bu kampanyaya ek olarak, yeterli sayıda deneme sınavına katılan, sınav döneminin sonuna kadar tüm sisteme ücretsiz olarak erişebilecek. Lise sınavına hazırlananlar 1 deneme sınavına, üniversite sınavına hazırlananlar 3 deneme sınavına katılım sağlarsa, sınav döneminin sonuna kadar tüm sistemden ücretsiz olarak faydalanabilecekler.

HaberTürk ve Dijidemi işbirliği ile hazırlanan Habertürk Akademi, yapay zeka ile öğrenciye özel soru üreten, içeriğindeki geniş soru bankasını daima güncel tutan bir platform. Hem sınavlara hazırlayan, hem de okuldaki online eğitime destek sağlayan bir sistem. 5. sınıftan 12. sınıfa kadar yani ortaokul ve lise öğrencilerinin, hızlı şekilde tüm derslerle ilgili test sorularına, konu anlatımlarına ve çözüm videolarına ulaşmasını sağlayan bir platform.

5. sınıftan başladığı için piyasada bu hizmeti veren diğer online eğitim platformlarından daha kapsamlı, tüm ortaöğretim ve lise sınıflarına bol içerik sunduğu için bu özelliği ile diğerlerinden daha kucaklayıcı bir sistem.

Habertürk Akademi'nin içeriğinde, Türkiye’nin en güçlü ve deneyimli kitap ve test yayıncılarına ait 250 binden fazla soru bulunuyor. Bu da 1000 kitaba eşdeğer soru demek. Bir ortaokul öğrencisi, Habertürk Akademi'de, tek dersi için yaklaşık 15 kitapta bulunan soru sayısı kadar soruyla karşılaşıyor. Örneğin 8. sınıf matematik bölümü 17 kitap yani 10 binden fazla soru içeriyor. Bu da sadece 8. sınıfların tüm dersleri için 90’dan fazla kitap içeriği anlamına geliyor. Lise sınıfları için de sayı yaklaşık olarak aynı. Şunu rahatlıkla söyleyebiliriz ki sistemde 1000'den fazla güncel kitap sorusu yer alıyor.

Sistemdeki soru sayısının bu kadar fazla olması, her öğrencinin kendi sınıfında 50 ile 200 arası güncel kitap içeriğine ulaşabilmesi demek. Bu kadar büyük kaynak bulabilmek normalde gerçekten çok zor. Bu soruların tamamının video çözümlü olması da önemli. Tüm sorularda benzer sorulara erişebiliyor olmak öğrencinin eksiklerini hemen giderebilmesi de önemli bir özellik.

Sistemde 5 binden fazla konu anlatım videosu var. Öğrenci eksik olduğu konulara geri dönüş yapıp geniş konu anlatım videolarından tekrar tekrar konuyu anlayana kadar faydalanabiliyor.

Sistem; online olarak yapılan test ve denemelerin sonuçlarına göre öğrencinin gelişim raporunu ve çalışma takvimini oluşturuyor, öğrencinin kendi gelişimine uygun olarak tekrarlar yapmasını sağlıyor. Öğrenci ihtiyacı olan konulardan istediği zorlukta ve miktarda soru ve deneme testi hazırlayıp çözebiliyor. Türkiye genelinde on binlerce adayın katılımıyla gerçekleştirilen Online Deneme Sınavları ile öğrenci hedefine ulaşıyor.

Sorular nitelikli yayınlar üreten Bes Bilgi Eğitim, Yayın Denizi, Son Viraj, Merkez Yayınları, İşleyen Zeka, Hız ve Renk, ENS, Beyin Takımı Yayınları, Yeni Tarz Yayınları, Av Yayınları, Full Matematik Yayınları, Hayalim O Yayınları, İlk Önce Yayınları, Mozaik Yayınları, Tümler Yayınları, Test Fen Yayınları gibi 15'ten fazla yayın evine ait.

Bu soruların hazırlanmasında, kontrol edilmesinde ve güncellenmesinde 2 binden fazla öğretmen görev alıyor.

Bu dev platformdan ücretsiz olarak faydalanmak için linke tıklayın

 

 

 

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