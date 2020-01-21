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27 Kasım’da Türkiye ile Libya'daki Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) arasında Güvenlik ve Askeri İşbirliği Mutabakat Muhtırası ile Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası imzalandı. Bu kritik anlaşmanın ardından iki ülke arasındaki derin tarihi ilişkilerde yeni bir döneme girildi.

Libya’da Halife Hafter tarafından Nisan 2019’dan beri sürdürülen Trablus saldırılarına karşı Türkiye, Birleşmiş Milletler’in tanıdığı UMH’nin yanında yer aldı. 26 Aralık’ta AK Parti’nin genişletilmiş il başkanları toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Libya'da bazı ülkelerin bir savaş baronuna yardım ettiğini ancak Türkiye'nin meşru hükümetin yanında yer aldığını belirterek, "Onlar bir savaş baronuna yardım ediyor, biz Libya'nın meşru hükümetinin yanında davete icabet ediyoruz. Farkımız bu" ifadelerini kullandı.

Aynı gün UMH’nin İçişleri Bakanı Fethi Başağa, Türkiye’den resmi olarak askeri destek isteyeceklerini açıkladı. 30 Aralık’ta TBMM Başkanlığı’na sunulan Libya’ya asker gönderilmesine ilişkin tezkere 2 Ocak’taki oylamada kabul edildi.

Habertürk ise tüm bu gelişmelerin öncesinde Libya’ya giderek bölgenin nabzını yerinde tuttu. 23 Aralık’ta Libya’ya giden Habertürk yazarı ve Habertürk TV’deki Manşet ve Nedir Ne Değildir programlarının moderatörü Mehmet Akif Ersoy, sıcak gelişmeleri hem televizyon yayınlarıyla hem de HABERTURK.COM’a özel görüntülerle aktardı.

23 Aralık tarihli ilk yayın.

Kaddafi sonrası Trablus.

Kaddafi iktidarının son bulduğu devrim sonrasında ülkede yaşanan gelişmelerin günlük hayatı ve ülkenin gelişimini nasıl etkilediğini değerlendirdi.

25 Aralık'ta Habertürk ekibi saldırıya uğradı.

Mehmet Akif Ersoy, kameraman Hasan Dönmez ile ateş hattını yerinde gözlemlerken bulundukları araç saldırıya uğradı. O anlar da kayıt altına alındı.

Libya’daki gelişmeler ile birlikte ülkedeki Türklerin durumunu da yerinden bildiren Mehmet Akif Ersoy, daha sonra haber nöbetini bir başka deneyimli isme, Habertürk yazarı Çetiner Çetin’e devretti.

Başkent Trablus’ta yoğunlaşan çatışmanın izlerini yerinden aktaran Çetiner Çetin, 2 Ocak’ta TBMM’de kabul edilen tezkerenin ardından Hafter güçlerinin saldırılarının boyutunu gözler önüne serdi.

Hafter güçlerinin 31 kişinin ölümüne neden olduğu askeri okula yönelik saldırısına ilişkin gelişmeleri de yine Çetiner Çetin anbean aktardı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin’in 8 Ocak’ta İstanbul’daki görüşmesinin ardından yapılan ateşkes çağrısına ne yanıt verileceği merakla bekleniyordu ancak Hafter, Moskova’daki ateşkes masasını terk etti.

Gelişmeleri saati saatine aktaran Çetiner Çetin, Berlin Konferansı öncesi UMH’ye bağlı tüm siyasi ve askeri temsilcilerin Berlin Konferansı öncesindeki üst düzey toplantıyı da yerinden takip etti.