AK Parti'de vitrin yenilendi

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İnsan Hakları Eylem Planı, Ekonomik Reform paketinin ardından gözler AK Parti'nin Olağan Büyük Kongresi'nde verilecek mesajlar, çizilecek siyasi perspektif ve parti yönetimindeki revizyondaydı. Bu arada MHP Kongresi'nden bir gün önce HDP'ye kapatma davası açılmış, İstanbul Sözleşmesi askıya alınmış, Merkez Bankası Başkanı görevden alınmıştı. ABD ve Avrupa Birliği'nden çok da sıcak, ufuk açıcı mesajlar gelmiyordu. Bu ortamda AK Parti Kongresi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çizeceği tablo ve vereceği mesajlar ayrı bir önem kazanıyordu.

Konuşmasının ince detaylarına pek girmeyeceğim ancak Cumhur İttifakı'nın devamına yönelik güçlü mesajlar verdi Erdoğan ve "2023, Cumhur İttifakı'nın yılı olacak" dedi. Dış politikada, "Sırtımızı ne doğuya, ne batıya döneriz" dedi ve doğu-batı arasında dengeli politika izleneceği mesajını verdi. MHP Kongresi'nde de Devlet Bahçeli, Çift Başlı Selçuklu Kartalı örneğiyle Türkiye'nin dış politikasındaki eksen kayması eleştirilerine yanıt verip yönünün ne olması gerektiğini vurguluyordu.

Erdoğan, Yeni Anayasa çağrısı yaparken, parlamentodaki siyasi aritmetiğin buna cevaz vermediğini göz ardı ediyordu çünkü reform önerisinin temel ayaklarından biri, yeni anayasa önerisiydi. "Aile, Eğitim, Kültür, politikalarımızın lokomotifi olacak" diyen Erdoğan, daha önce birkaç kez, bu konularda başarısız olduklarını belirterek, özeleştiri de yapmıştı.

Salondakileri ayağa davet edip, Rabia işaretiyle, "Tek millet, tek vatan, tek bayrak, tek devlet" yemini ettiren Erdoğan, buna kongrenin mottosu olan, "Türkiye İçin Güven ve İstikrar" sloganını da ekledi. Rabia'ya, "kalkınma" boyutu da eklenmiş oldu ancak bunun detayları hakkında pek bir şey söylemedi. Konuşmanın manifesto niteliğinde olacağı söyleniyordu ancak daha çok MKYK listesindeki isimler üzerinden bu okuma yapılabildi.

BİNALİ YILDIRIM PARTİYE Mİ?

MKYK üyelerinin sayısı 50'den 75'e çıkarıldı; genel başkan vekillerinin sayısı 2'ye çıkarıldı. İkinci Genel Başkan Vekilinin son Başbakan Binali Yıldırım olacağı konuşuluyor. MKYK'da toplam 47 isim yer alırken; Abdülmelik Fırat'ın Yeğeni Abdürrahim Fırat, Alevi kanaat önderi Metin Tarhan, Ermeni cemaatinden Sevan Sıvacıoğlu gibi isimler yer aldı. İYİ Parti'den AK Parti'ye katılan Tuba Vural Çokal de listede yer buldu. Bölgesel dengeler gözetilirken, genç ve eski-yenilerden oluşan bir karma oluşturuldu. Kasım Gürpınar, Alaattin Parlak ve Abdurrahman Kurt, Orhan Miroğlu gibi isimlerin MKYK'da yer almaları bölge politikaları açısından yeni bir mesaj olarak yorumlanırken, bunun uygulamaya yansıyıp yansımayacağı da merak edildi. Bir yandan HDP'ye kapatma davası açılmışken, MHP de geçmişteki çözüm süreci gibi başarısız politikaların uygulanmaması konusunda ısrarcı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasındaki vurgular, MHP ile politikalarındaki uyumlaştırmayı ve ortak noktaları göz önüne serdi. MKYK listesinde 19 kadın üye yer aldı. Mustafa Şen gibi isimler, Milli Görüş çizgisinin önemsendiğini ortaya koydu. Seda Sarıbaş gibi Türkiye güzeli bir isim de yer aldı MKYK'da. Mehdi Eker gibi AK Parti'nin geçmişinde izleri olan bir ismin listede yer almaması dikkat çekti.



KORONAVİRÜS GÖLGESİ

AK Parti, Koronavirüs salgını nedeniyle salonu tam kapasiteyle doldurmadı ancak salon yine de kalabalıktı. Alınan önlemlere rağmen, vaka sayılarının günlük 24 bin'lere çıktığı dönemde kongrenin böyle seyircili ve nispeten kalabalık olması eleştirilere yol açtı. Vaka sayısı yükselirken, bu koşullarda esnafın kapanmaya tahammülü olmadığı ısrarla vurgulanıyor. Daha dikkatli ve ölçülü olunabilirdi...