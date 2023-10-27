Habertürk TV Cumhuriyetimizin 100'üncü yılını gururla kutluyor Habertürk TV Cumhuriyetimizin 100'üncü yılının coşkusunu hissettiren ve izleyenlere duygu dolu anlar yaşatan özel bir tanıtım yayınladı

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ve şanlı Türk Bayrağımızın görüntülerinin yer aldığı tanıtım yurdumuzdan görüntülerle birlikte izleyicileri etkiledi ve büyük beğeni topladı. İstiklâl Marşı’mızın da duyulduğu tanıtım, “Bizi biz yapan Cumhuriyet 100 yaşında!” sözleriyle herkesin göğsünü bir kez daha kabarttı.

Bizi biz yapan Cumhuriyet 100 yaşında! 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun.