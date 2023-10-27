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        Haberler Televizyon Habertürk TV Cumhuriyetimizin 100'üncü yılını gururla kutluyor

        Habertürk TV Cumhuriyetimizin 100'üncü yılını gururla kutluyor

        Habertürk TV Cumhuriyetimizin 100'üncü yılının coşkusunu hissettiren ve izleyenlere duygu dolu anlar yaşatan özel bir tanıtım yayınladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.10.2023 - 13:46 Güncelleme: 27.10.2023 - 14:37
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        Cumhuriyetimizin 100'üncü yılını gururla kutluyor
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        Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ve şanlı Türk Bayrağımızın görüntülerinin yer aldığı tanıtım yurdumuzdan görüntülerle birlikte izleyicileri etkiledi ve büyük beğeni topladı. İstiklâl Marşı’mızın da duyulduğu tanıtım, “Bizi biz yapan Cumhuriyet 100 yaşında!” sözleriyle herkesin göğsünü bir kez daha kabarttı.

        29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı

        Bizi biz yapan Cumhuriyet 100 yaşında! 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun.

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        #habertürk tv
        #Cumhuriyet
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