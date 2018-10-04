Haftalardır haklı olarak Fenerbahçe için olumlu şeyler yazamıyoruz. Takım her maçında gittikçe geriye giden bir hale geliyordu. Cocu'nun kredisi tükenmiş; Başkan da ne kadar savunuyor gözükse de perde arkasında kızgın olduğu Comolli'ye tepki gösteriyordu.



Hafta sonu Rize'den çok kötü bir oyun ve sonuçla dönen takımın hocası Spartak Trnava karşısında ne yapacaktı?



Cocu; 3'lü savunmaya dönüp 3-4-3 gibi bir yapıya döndü. Eldeki 3 stoperi de kullandı. Önlerinde Jailson, en sağda Isla en solda Hasan Ali'yi Elmas destekliyordu. Hakikaten Erzurumspor'da oynayamayacak Frey'in de yer aldığı hücum hattının diğer ikilisi Slimani ve Ayew'di. Rakip hiç; ama gerçekten hiç hücum düşünmeyen bir yapıdaydı.



Fakat Elif dışında kimse "adam eksilteyim" diye düşünmediğinden ilk devre 11 kişilik rakip savunma hattı aşılamadı. Üretim yapılamadı ve devreye gidilirken takım ıslıklandı. 2. devrenin başında Slimani'nin karambolden gelen golü hem onu hem takımı rahatlattı. Cezayirli'nin 2. golü de çok şıktı. Bu yarıda daha geri gelip top çıkarmaya ve oyun kurmaya yardımcı olan Ayew de belki de ilk kez iyi oynadı. Zaten bence bu oyuncu elde 8 numara oynayıp oyun kurucu rolüne bürünebilecek tek isim. Haftalardır berbat bir görüntü sergileyen takım neredeyse hiç pozisyon vermeden hatta Harun'u terletmeden galibiyet aldı. Slimani açısından da iyi bir gece oldu.

Cocu sürekli deniyor. Araştırıyor. Uğraşıyor. Eleştirilecek bir sürü yanı olabilir. Ama bu takımın şu anki durumunun bir numaralı sorumlusu Comolli denen 6 yıl işsiz güçsüz kalmış, 1907'li dostları sayesinde Fenerbahçe'ye kapağı atmış arogan Fransızdır. Kazma Frey ile Çubuk Kraker Reyes; D sınıfı futbolcular. Jailson ise C sınıfı. Ayew ancak 2. yarıda oynadığı görevlerle oynarsa iş yapabilir. Baştan sona takım kurulumunu yanlış yapan, menajer tanımayan; hoca tercihinde yanlış yapan, Fabian bombası da Başkan tarafından engellenen Comolli'nin bu kulüpte yeri yoktur. İnadın adı sabır ya da vizyon olamaz.

Cocu elinden geleni yapsa da kilitlenip paralize olabilen bir isim. Bu galibiyet yönetimi yanıltmasın. Bu takım bu kalitesi ile bu sene ilk 3'e giremez. Avrupa Ligi'nde de devam edemez. Cocu'yla da Başakşehir maçının ardından yolları ayırmak doğru olacaktır. Milli takım arasında bu kalibresi yetersiz takımı hiç olmazsa yüzde 10-15 daha iyi oynatabilecek bir hoca getirilmesinin doğru olacağı kanısındayım. Elbette bu isim 16 bin 92 kişiden biri değil de 4 bin 644 kişiden biri olan ex teknik direktörlerden biri olmamalıdır.



Daha fazla kendimizi tekrar etmeye gerek yok. Takımın hali pür meali Başakşehir maçında görülecektir.

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