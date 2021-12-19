Derbide nasıl bir futbol bekliyorsunuz? İki takımdan hangisi daha avantajlı ve maçın sonucu ne olur?

SERDAR ALİ ÇELİKLER: Açıkçası mücadele gücü yüksek. Çarpışmalı ve çatışmalı ama futbol kalitesi düşük bir maç bekliyorum. İyi futbol olacağını sanmıyorum ama iyi mücadele olacaktır. Avantajlı taraf yok. Eskiden ev sahipleri biraz olsun avantajlı olurdu. Artık o pek yok. Özelde Saracoğlu eskiden cehennemdi. Şimdi belli bir grup 20 sene öncesinin tezahüratları yapıyor gerisi de sponsor taraftar modeli. Maçın berabere bitme ihtimalini yüksek görüyorum.