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Habur sınır kapısında otomobil arandı, tepsiden 1.5 milyon dolar çıktı

Gümrük muhafaza ekiplerince Habur Sınır Kapısı'nda bir otomobilde yapılan incelemede baklava tepsisinin içine yerleştirilmiş halde 1.5 milyon dolar bulundu. Irak uyruklu iki kişi gözaltına alındı

03.11.2018 - 13:46 | Güncelleme: AA

Ticaret Bakanlığı gümrük muhafaza ekipleri tarafından, Habur Sınır Kapısı’nda bir otomobilde baklava tepsilerine yerleştirilmiş 1 milyon 500 bin dolar ele geçirildi. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Irak'a çıkış yapmak üzere Habur Gümrük Sahası'na gelen bir otomobil, risk analiz birimi personelince takibe alındı.

İKİ TEPSİDEN DESTE DESTE PARA ÇIKTI

AA'da yer alan habere göre gözetim altında gümrük işlemlerinin tamamlanması beklenen araç, gümrük sahasından çıkmadan önce detaylı inceleme için x-ray taramasına sevk edildi. Yapılan taramada, aracın bagajında şüpheli yoğunluk tespit edildi ve araç detaylı şekilde arandı. Aracın bagajında iki büyük baklava tepsisine gizlenmiş desteler halinde dolar bulundu. Habur Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü personelince yapılan sayımda, yasadışı yolla yurtdışına çıkarılmak istenen paranın toplam 1 milyon 500 bin dolar olduğu belirlendi.

ARAÇTA BULUNAN PARAYA EL KONULDU

Irak uyruklu araç sürücüsü ile olayla ilgisi olduğu tespit edilen yine Irak uyruklu bir kişi gözaltına aldı. Konuyla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı'na bilgi verilirken, araçta bulunan paralara el konuldu.

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