ADIM ADIM HAC KESİN KAYIT İŞLEMLERİ NASIL YAPILIR?

1- Uçmak istediğiniz "Havalimanı" ve hac ücreti "Ödeme Şekli"ni seçiniz.

2- Açıklamadaki bilgilendirmeyi dikkate alarak kendinizin ve varsa yakınlarınızın "Konaklama ve Oda Tipi"ne ait bilgileri seçiniz. Hac organizasyonunda birliktelik yaptığınız kişiler varsa aynı kafilede olmak için aynı konaklama tercihini; aynı odada kalabilmek için de aynı oda tipi tercihini yapmanız gerekmektedir. Aynı oda tipi tercihinde ise yakınlık gözetilerek oda yerleşim planlaması yapılacaktır.

3- Ön izleme ekranındaki tercih işlemlerinizi kontrol ederek "Kaydet" butonuna tıklayınız.

Son olarak yaptığınız işlemlerin doğruluğunu kontrol ediniz. Yanlış bilgiler varsa "Güncelleme" butonuna tıklayarak hatalı bilgileri düzeltip tekrar "Kaydet" butonuna basarak hac kesin kayıt işleminizi tamamlayabilirsiniz.

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