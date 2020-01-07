Hac kuraları ne zaman çekilecek? sorusu 2020 yılında hac ibadetini kutsal topraklarda yapmak isteyen vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Hac ön kayıt ve kayıt yenileme işlemleri 13 Aralık'ta sona ermişti. Bu arada Diyanet İşleri Başkanlığı ile Suudi Arabistan yetkilileri arasında imzalanan “2020 Yılı Hac Protokolü” kapsamında Türkiye’ye uygulanan hac kotası yeniden güncellenerek 3 bin 430 kişilik artışla 83 bin 430’a çıkarıldı. İşte 2020 hac kura çekilişi ile ilgili detaylar...

HAC KURASI NE ZAMAN? 2020

2020 yılı hac kurası 09 Ocak 2020 Perşembe günü çekilecek ve aynı gün ilan edilecek.

HAC KESİN KAYIT TARİHİ

Hac kesin kayıtları 13–24 Ocak 2020 tarihleri arasında yapılacaktır.

HACCA NE ZAMAN GİDİLİP, DÖNÜLECEK?

Hac için çıkışlar: 22 Haziran - 25 Temmuz 2020 (Hicri 01 Zilkade 1441-4 Zilhicce 1441); Hacdan dönüşler: 06 Ağustos - 02 Eylül 2020 (Hicri 16 Zilhicce 1441- 14 Muharrem 1442) tarihleri arasında yapılacaktır.

2020 YILI HAC PROTOKOLÜ İMZALANDI

​“2020 Yılı Hac Protokolü” Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş ve Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanı Muhammed Salih Benten tarafından Mekke’de imzalandı.​

Diyanet İşleri Başkanlığı ile Suudi Arabistan yetkilileri arasında imzalanan “2020 Yılı Hac Protokolü” kapsamında, Türkiye’ye uygulanan hac kotası, Türkiye’nin nüfus artışına bağlı olarak yeniden güncellendi ve 3 bin 430 kişilik artışla 83 bin 430’a çıkarıldı.

Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanı Muhammed Salih bin Tahir Benten ile bir araya gelen Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, görüşmede 2019 yılı hac ve umre ibadetini eda etmek üzere Suudi Arabistan'a gelen Türk hacı adaylarına sunulan hizmetlerle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Ayrıca görüşmede, 2020 Yılı Hac Organizasyonu’nun rahat ve huzurlu bir şekilde gerçekleştirilebilmesi için ulaşım, sağlık, konaklama, hacı adayların pasaportlarıyla ilgili prosedürlerin iyileştirilmesi gibi pek çok konuda sunulacak hizmetler ele alındı.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, görüşmede 2019 hac organizasyonunun başarılı bir şekilde eda edilmesinden dolayı Tahir Benten’e teşekkür etti. Bakan Benten ise, Türkiye Diyanet İşleri Başkanlığının hizmet standartlarını her yıl arttırdığını, başarılı bir organizasyon yaptığını ve bu yönüyle de diğer İslam ülkelerine örnek olacak hizmetler sunduğunu ifade ederek Başkan Erbaş’a teşekkür etti.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’ın katılımıyla gerçekleştirilen “2020 Yılı Hac Protokolü” görüşmelerinde Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanı Muhammed Salih Benten ve yardımcıları, T.C. Cidde Başkonsolosu Mete Zaimoğlu, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Osman Tıraşçı, Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Remzi Bircan, Kurullar ve Koordinasyon Daire Başkanı Muhammed Zeyd ÖZEL, Türk Hava Yolları Genel Müdür Yardımcısı Ahmet OLMUŞTUR, TÜRSAB Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim CANATAN​​​​ ve T.C. Din Hizmetleri Ataşesi Yunus Acar da hazır bulundu.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Türkiye'nin hac kontenjanı 83 bin 430'a yükseltildi

Kişisel sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "2020 Yılı Hac Protokolü ile bu yıl hac kontenjanımızı 3 bin 430 kişi artırarak 83 bin 430 olarak güncelledik." dedi.