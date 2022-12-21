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Hac kuraları ne zaman çekilecek, hac başvuruları başladı mı?

Hac kura takvimi, kutsal toprakları ziyaret etmek isteyen hacı adaylarının gündeminde yer alıyor. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, hac kura takvimi ve kontenjan sınırının protokolle netleşeceğini dile getirdi. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen hac kura sonuçları e-Devlet üzerinden öğrenilebilecek. İşte, 2023 hac kuraları tarihi ve fiyat bilgisi hakkında merak edilen detaylar...

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  • HAC KURA TAKVİMİ | 2023 Hac kuraları ne zaman çekilecek, başvuruları başladı mı? Hac kura sonuçları ne zaman açıklanacak, fiyatları ne kadar?

    Hac kuraları 2022 yılında pandemi nedeniyle çekilmemiş, 2020 yılı kura sonuçları değerlendirilmişti. 2023 Hac başvuruları ve kura çekimi tarihleri, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanacak olan hac kura takviminin ardından netlik kazanıyor. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş konuya ilişkin olarak "2023 hac organizasyonu ile ilgili ocak ayı içerisinde Cidde’de hac protokolü imzalayarak, kontenjan ve diğer hac iş ve işlemleriyle ilgili hususların bu protokolde netleşeceği konusunda mutabık kaldık." ifadelerini kullandı. İşte, 2023 hac kuraları tarihi hakkında merak edilenler...
  • HAC KURA TAKVİMİ | 2023 Hac kuraları ne zaman çekilecek, başvuruları başladı mı? Hac kura sonuçları ne zaman açıklanacak, fiyatları ne kadar?

    HAC KURALARI NE ZAMAN ÇEKİLECEK?

    2023 Hac kura tarihi, henüz Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanmadı. Fakat Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ocak ayında hac protokolünün imzlanacağını açıkladı.
  • HAC KURA TAKVİMİ | 2023 Hac kuraları ne zaman çekilecek, başvuruları başladı mı? Hac kura sonuçları ne zaman açıklanacak, fiyatları ne kadar?

    2023 HAC TAKVİMİ BELLİ OLDU MU?

    Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanı Tevfik Er-Rabia ile gerçekleştirdiği basın toplantısının ardından 2023 hac kura takvimine ilişkin açıklamalarda bulundu. Erbaş, "Bugün gerçekleştirdiğimiz heyetler arası toplantıda 2022 yılı hac ve umre organizasyonunu değerlendirdik, şevval ayında başlayan umre organizasyonlarıyla ilgili fikir alışverişinde bulunduk. 2023 yılı hac ve umre organizasyonunu için işbirliği noktasında istişarelerde bulunduk. 2023 hac organizasyonu ile ilgili ocak ayı içerisinde Cidde’de hac protokolü imzalayarak, kontenjan ve diğer hac iş ve işlemleriyle ilgili hususların bu protokolde netleşeceği konusunda mutabık kaldık. Bildiğiniz gibi ülkemizden de hacca ve umreye yoğun bir ilgi var. Bugün milyonlarca kardeşimiz kutsal topraklara gidebilmek için büyük bir heyecanla beklemektedir. Vatandaşlarımızın bu arzularını gerçekleştirmek ve ibadetlerini en güzel şekilde eda etmelerini sağlamak için bizler de büyük bir gayretin içerisindeyiz. Sayın Bakanın gösterdiği ilgiden dolayı şükranlarımı sunuyorum. Hac ve umre hizmetlerinde ortaya koyduğu gayret, samimiyet ve hassasiyet için çok teşekkür ediyorum. Ülkemize gelişinden duyduğumuz memnuniyeti tekrar ifade ederek bu ziyareti hayırlara vesile kılmasını yüce Rabbimden niyaz ediyorum’’ ifadelerini kullandı.
  • HAC KURA TAKVİMİ | 2023 Hac kuraları ne zaman çekilecek, başvuruları başladı mı? Hac kura sonuçları ne zaman açıklanacak, fiyatları ne kadar?

    2022 HAC KURA ÇEKİMİ YAPILMADI!

    2022 yılı kura çekimi yapılmadı, pandemi nedeniyle 202 yılı kura sonuçları dikkate alındı.

    2020'den devredilen hacı adayları tercihlerini 25 Nisan ile 4 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirdi.
  • HAC KURA TAKVİMİ | 2023 Hac kuraları ne zaman çekilecek, başvuruları başladı mı? Hac kura sonuçları ne zaman açıklanacak, fiyatları ne kadar?

    2023 HAC ÜCRETLERİ NE KADAR?

    Hac ibadeti fiyatları, Suudi Arabistan'ın resmi para birimi olan Riyal cinsinden belirleniyor. Hac fiyatları her yıl kişi başı ortalama 20 bin riyal ile 40 bin riyal arasında değişiklik göstermektedir.

    Oda türüne göre ortalama oda fiyatları:

    2 Kişilik Oda : 175.097 Türk Lirası

    3 Kişilik Oda : 165.364 Türk Lirası

     

    4 Kişilik Oda: 150.955 Türk Lirası
  • HAC KURA TAKVİMİ | 2023 Hac kuraları ne zaman çekilecek, başvuruları başladı mı? Hac kura sonuçları ne zaman açıklanacak, fiyatları ne kadar?

    HAC İBADETİ NE ZAMAN YAPILIR?

    İslam dünyasının hac günü Kurban Bayramı'na denk gelen 10 Zilhicce’dir. Hacı olmayı arzu edenler Kurban Bayramı'ndan 3 gün önce Mekke’ye gider. Kurban Bayramı'nın öncesinde arife gününden bir gün önce Arafat’a gidilir ve orada kalınır.
  • HAC KURA TAKVİMİ | 2023 Hac kuraları ne zaman çekilecek, başvuruları başladı mı? Hac kura sonuçları ne zaman açıklanacak, fiyatları ne kadar?

    HAC KİMLERE FARZDIR?

    Asagidaki sartlari tasiyanlara hacca gitmek farz olur :

    Müslüman olmak,

    Akilli olmak,

    Erginlik çagina gelmis olmak,

    Durumuna uygun bir vasita ile hac yolculugunu yapabilmesi için vasita ve yol masraflarini karsilayacak parasi olmak,

     

    Hac vazifesini yapabilecek zamana yetismis olmak

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