HAC KAYITLARI DEVAM EDİYOR

Bir televizyon programına konuk olan konuk olan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş 2020 yılı hac kurasında çıktığı halde hacca gidemeyenlerin bir kısmının geçen yıl gidebildiğini ancak 65 yaş sınırına takılıp gidemeyenlerin bu yıl kuraya girmeden hacca gidebileceklerini belirtti.

Geçtiğimiz yıllarda hac için kayıt yaptırmış olan 2 milyon 200 bine yakın hacı adayının kayıtlarının yenilendiğini ifade eden Başkan Erbaş, “Yeni kayıt olmak isteyenler 5 Ocak itibariyle e-Devlet üzerinden kayıtlarını yaptırmaya başladılar. 26 Ocak’ta bitiyordu ancak ön kayıt için gelen taleplerin fazla olduğunu gördük ve biz bu tarihi 31 Ocak tarihine kadar uzattık.” dedi. Hac kayıtları e-devlet üzerinden yapabilecek.

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