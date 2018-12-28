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Hac kura sonuçları için heyecanlı bekleyiş bugün sona erdi. Hacı adayları, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen kura çekilişi ile 2019 yılında kutsal topraklara gidip gidemeyeceklerini öğreniyor. Hac kura çekilişi Ankara ile başladı ve 81 il için teker teker yapılacak. Ankara Hac kura sonuçları haberimizde...