Merakla beklenen 2026 yılı için Hac ön kayıt tarihleri belli oldu. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 2026 yılı hac organizasyonu kapsamında ön kayıt ve kayıt yenileme işlemlerinin başlayacağı tarihi duyurdu. Konuya ilişkin detaylar hac.gov.tr adresi üzerinden paylaşıldı. Yapılan açıklamaya göre bu kutlu yolculuğa çıkmaya niyet eden adaylar, işlemlerini e-Devlet üzerinden yapabilecek. Peki, Diyanet ile 2025 Hac ön kayıtları başladı mı, ne zaman başlıyor, nasıl yapılır? İşte, Hac ön kayıt e-Devlet ekranı…