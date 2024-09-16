Hac ön kayıt ekranı: 2025 Hac ön kayıt ve kayıt yenileme nasıl yapılır, ücreti ne kadar?
Hac ön kayıt ve kayıt yenileme sürecinde sona gelindi. Diyanet İşleri Başkanlığınca 2025 yılı hac organizasyonu kapsamında ön kayıt ve kayıt yenileme işlemleri, 16 Eylül Pazartesi günü sona erecek. Kutsal topraklara gitmek isteyen hacı adayları, kayıt işlemlerini e-Devlet üzerinden yapabilecek. Akabinde ise kura çekimi yapılacak. Peki 2025 Hac ön kayıt ve kayıt yenileme nasıl ve nereden yapılır, ücreti ne kadar? Hac kuraları ne zaman çekilecek? İşte, Hac ön kayıt ekranı ve Diyanet hac kurası hakkında detaylar…
Diyanet İşleri Başkanlığınca Hac ön kayıt ve kayıt yenileme süreci, 5 Ağustos’ta başladı ve bugün sona erecek. Henüz kaydını yapmamış olan hacı adayları ise bu noktada ‘’2025 Hac ön kayıt ve kayıt yenileme nasıl yapılır, ücreti ne kadar?’’ sorularına yanıt aramaya başladı. Kayıt işlemlerini tamamlayanların gözü ise Hac kura takvimine çevrilmiş durumda. Peki, Hac kuraları ne zaman çekilecek, kura tarihi belli oldu mu? İşte Hac ön kayıt ekranı 2025 ve Diyanet hac kurası hakkında ayrıntılar…
2025 HAC ÖN KAYIT VE KAYIT YENİLEME İŞLEMLERİ İÇİN SON GÜN!
5 Ağustos'ta başlayan 2025 Hac Organizasyonu kapsamında ön kayıt ve kayıt yenileme işlemleri, 16 Eylül 2024 Pazartesi günü sona erecek.
Hac Umre Seyahat Acentaları Derneği (HURSAD), 2025 yılı hac ibadetini gerçekleştirmek isteyen adayların, kayıtlarını 16 Eylül’e kadar yeniletmesi gerektiğini konusunda uyarıda bulundu.
Dernekten yapılan yazılı açıklamada, 2025 yılı hac ibadetini gerçekleştirmek isteyen adaylara kayıtların otomatik olarak yenilenmeyeceği ve hacı adaylarının 16 Eylül’e kadar kaydını yeniletmeleri gerektiği konusunda uyarı yapıldı.
Açıklamada, “2025 yılı Hac ön kayıt ve kayıt yenileme işlemleri, 5 Ağustos - 16 Eylül tarihleri arasında e-Devlet portalı üzerinden yapılmaktadır. Daha önce Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından duyurulduğu üzere, 2024 yılında kuraya katılan vatandaşlarımızın kayıtları otomatik olarak yenilenmeyecektir. HURSAD olarak bu konuda kamuoyunu çeşitli vesilelerle bilgilendirmiş bulunmaktayız. Ancak, kayıt yenileme için son tarih olan 16 Eylül'e çok az bir zaman kalmış olmasına rağmen, hala kaydını yeniletmeyen vatandaşlarımızın bulunduğu görülmektedir. Bu nedenle, vatandaşlarımıza önemli bir hatırlatma yapmak istiyoruz. Kayıtlarını yeniletmeyen vatandaşlarımızın Hac kurasına katılması mümkün olmayacaktır. Herhangi bir mağduriyet yaşanmaması adına, vatandaşlarımızın e-Devlet Portalı üzerinden hiçbir bedel ödemeden kayıtlarını yenilemelerini önemle hatırlatır, kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız” ifadelerine yer verildi.
2025 HAC ÖN KAYITLARI NASIL VE NEREDEN YAPILIR?
Daha önce herhangi bir kaydı bulunmayan ve 2025 yılında hacca gitmek üzere ilk defa müracaat etmek isteyen vatandaşlar, ön kayıtlarını 5 Ağustos 2024-16 Eylül 2024 tarihleri arasında e-Devlet üzerinden gerçekleştirecek.
2025 HAC ÖN KAYIT FİYATI NE KADAR?
2025 yılında hacca gitmek üzere ilk defa kayıt yaptıracak olan vatandaşlar, 750 Türk Lirası olan ön kayıt ücretini anlaşmalı bankaların (Albaraka Türk Katılım, Emlak Katılım, Kuveyt Türk Katılım, Türkiye Finans Katılım, Türkiye Halk Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası, T.C Ziraat Bankası, Vakıf Katılım ve Ziraat Katılım) hac kurumsal tahsilat hesabına yatırabilecek.
2024 yılı hac kurasına girdiği halde kesin kayıt hakkı elde edemeyen ya da kesin kayıt sırası geldiği halde hacca gidemeyen vatandaşlarımızın kayıtları, bu yıl önceki yıllardan farklı olarak Başkanlığımızca otomatik olarak yenilenmeyecek. Söz konusu vatandaşlarımız, hac ön kayıt ücreti ödemeden kayıt yenileme işlemlerini 5 Ağustos 2024 – 16 Eylül 2024 tarihleri arasında e–Devlet üzerinden yapacak.
0-12 yaş arası çocuklarını hacca götürmek isteyen vatandaşlarımız, belirlenen süre içerisinde çocuklarının ön kayıtlarını yapabilecek, gruplarına ekleyebilecek ve söz konusu yaş aralığındaki çocuklar, ebeveylerinin kura kat sayılarını etkilemeyecek.
Grup birlikteliğinin 7 kişi ile sınırlı olması sebebiyle, akrabalık bağı 7'den fazla olanlar, akraba olduklarına dair belge ile birlikte müracaat ederek grup birlikteliği yapabilecek.
Herhangi bir akrabalık bağı olmayan vatandaşlarımız, talep etmeleri halinde 7 kişiyi geçmemek şartıyla, grup halinde müracaat edebilecek ve tek bir kura numarası ile kuraya katılabilecek.
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