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Hacet namazına nasıl niyet edilir? Hacet namazı kılınışı!

Bugün 7 Ekim Cuma Mevlid Kandili olması sebebiyle ibadetlerini yerine getirmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında yapılması gerekenleri araştırıyor. İşte Hacet namazı hakkında bilinmesi gerekenler...

Hacet namazı nasıl kılınır, kaç rekat? Hacet (dilek) namazına nasıl niyet edilir?
Hacet namazı kılınışı!
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Bugünün Mevlid Kandili olarak idrak edilmesi sebebiyle, günün anlam ve önemine dair ibadetlerini yerine getirmek isteyen vatandaşlar, arama motorlarında yapılması gereken ibadetleri, okunması gereken duaları araştırıyor. İşte Hacet namazı hakkında merak edilenler...

HACET NAMAZI NASIL KILINIR?

Hâcet namazı dört veya iki rekât olarak kılınabilir. On iki rekât kılınabileceği şeklinde de rivayet vardır.

Bu namazı dört rekât kılacak olan kişi, birinci rekâtında Fâtiha sûresinden sonra üç defa Ayetü’l-kürsî, diğer üç rekâtında da birer Fâtiha ile birer İhlas, Felak ve Nâs sûrelerini okur. Sonra da yukarıdaki duayı yapar (İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, II, 472-473).

HACET NAMAZI NE ZAMAN KILINIR?

Hacet namazı tüm gecelerde kılınabilir fakat perşembeyi cumaya bağlayan gecelerde ya da kandil gecelerinde kılınması asıl olmalıdır.

HACET NAMAZI KAÇ REKATTIR?

Hacet namazı bilindiği üzere 2 ya da 4 rekat kılınabilir. Fakat bazı rivayetlere göre de bu namaz 2 rekat ya da 12 rekat da kılınabilir.

HACET NAMAZINDA HANGİ DUALAR OKUNUR?

Hacet namazında okunan dualar aşağıdaki gibidir. Bunlar;

1. Rekâtta Subhaneke, Fatiha ve 3 yetel Kürsî okunur.

2. Rekâtta Fatiha, Ihlâs, Felâk, Nas ve rekâtin sonunda Ettehiyyâtü okunur.

3. Rekâtta Fatiha, Ihlâs, Felâk ve Nas okunur.

4. Rekâtta Fatiha, Ihlâs, Felâk ve Nas okunur.

Oturuşta Ettehiyyatü, Allahümme Salli, Allahümme Barik ve Rabbena okunur.

HACET NAMAZININ ÖNEMİ NEDİR?

Bakara Süresinin 153. ayetinde: " Ey iman edenler! Allah'tan (c.c.) sabır ile ve namaz ile yardım isteyin. Şüphesiz ki Allah (c.c.) sabredenler ile beraberdir. " şeklinde buyrulur. Bu ayetten anlaşıldığına göre de Allah'tan (c.c.) isterken namaz ile istemeliyiz. Müslümanların pek çoğu ömründe hiç hacet namazı kılmamış olmaktadır. Bu durum acı bir tablodur. Çünkü bu namaz dilek namazı gibidir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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