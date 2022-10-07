Hacet namazı kılınışı!

Bugünün Mevlid Kandili olarak idrak edilmesi sebebiyle, günün anlam ve önemine dair ibadetlerini yerine getirmek isteyen vatandaşlar, arama motorlarında yapılması gereken ibadetleri, okunması gereken duaları araştırıyor. İşte Hacet namazı hakkında merak edilenler...

HACET NAMAZI NASIL KILINIR?

Hâcet namazı dört veya iki rekât olarak kılınabilir. On iki rekât kılınabileceği şeklinde de rivayet vardır.

Bu namazı dört rekât kılacak olan kişi, birinci rekâtında Fâtiha sûresinden sonra üç defa Ayetü’l-kürsî, diğer üç rekâtında da birer Fâtiha ile birer İhlas, Felak ve Nâs sûrelerini okur. Sonra da yukarıdaki duayı yapar (İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, II, 472-473).