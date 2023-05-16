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Hacı Bayram-ı Veli Camisi ve çevresini bir de böyle görün

Ankara'nın simge yapılarından ve manevi turizm merkezlerinden olan Hacı Bayram-ı Veli Camisi ile çevresi AA ekibince FPV drone ile görüntülendi

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  • Başkent'in simge yapılarından ve manevi turizm merkezlerinden olan Hacı Bayram-ı Veli Camisi ile çevresi Anadolu Ajansı (AA) ekibince FPV dron ile görüntülendi.
  • Hacı Bayram-ı Veli Camisi ve çevresini bir de böyle görün

    İsmini gönüllerde kin ve nefret yerine sevgi ve vahdet tohumları yetiştirme gayesiyle Anadolu insanına yol gösteren Hacı Bayram-ı Veli'den alan tarihi cami, antik Augustus mabedinin yanında yer alıyor.
  • Hacı Bayram-ı Veli Camisi ve çevresini bir de böyle görün

    Yurt içinden ve dışından pek çok turisti ağırlayan Hacı Bayram-ı Veli Camisi ve Türbesi, Ankara'nın en önemli inanç merkezi olarak gösteriliyor. 1427-1428 yıllarıyla tarihlenen cami, Hacı Bayram-ı Veli'nin vefatından iki yıl önce inşa edildi.
  • Hacı Bayram-ı Veli Camisi ve çevresini bir de böyle görün

    Taş kaideli, tuğla duvarlı, kiremit çatılı bir yapısı bulunan cami, sonraki dönemde yapılan ilavelerle genişletildi. Uzunlamasına dikdörtgen bir plana sahip olan camiye, kuzeyde ve batıdaki son cemaat yeri sonradan ilave edildi. Türbenin güneydoğu duvarında kare planlı taş kaideli, silindirik tuğla gövdeli ve iki şerefeli minare bulunuyor.
  • Hacı Bayram-ı Veli Camisi ve çevresini bir de böyle görün

    Caminin son cemaat yerinin güneye bakan çıkıntı duvarında sülüsle yazılmış Kelime-i Tevhid yer alıyor.
  • Hacı Bayram-ı Veli Camisi ve çevresini bir de böyle görün

    İç mekanı ahşap tavanla örtülü olan ve tavanın ortasındaki altıgen biçimli büyük rozetle altı sıra çiçekli bordürle çevrili camide, aynı rozet, daha küçük ölçüde kadınlar mahfilinin batısındaki ek mekan tavanının ortasındaki dikdörtgen panoda da bulunuyor.

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