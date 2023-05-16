Hacı Bayram-ı Veli Camisi ve çevresini bir de böyle görün

Yurt içinden ve dışından pek çok turisti ağırlayan Hacı Bayram-ı Veli Camisi ve Türbesi, Ankara'nın en önemli inanç merkezi olarak gösteriliyor. 1427-1428 yıllarıyla tarihlenen cami, Hacı Bayram-ı Veli'nin vefatından iki yıl önce inşa edildi.