Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Hacı Sabancı'nın avukatı: DNA testi iddiaları doğru değil - Magazin haberleri

        Hacı Sabancı'nın avukatı: DNA testi iddiaları doğru değil

        F.D. isimli bir kadın, 3 yaşındaki oğlu U.D.'nin Hacı Sabancı'dan olduğu iddiasıyla ünlü iş insanına babalık davası açmıştı. Hacı Sabancı'nın avukatı Yunus Egemenoğlu; "DNA testi sonucunda U.D.'nin Sabancı'nın babası olduğu kesinleşti" iddiasına yanıt verdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.09.2024 - 09:21 Güncelleme: 26.09.2024 - 09:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Hacı Sabancı ile birliktelik yaşadığını ve bu birliktelikten oğlu U.D.'nin dünyaya geldiğini iddia eden F.D, ünlü iş insanı hakkında babalık davası açmıştı.

        2

        F.D., mahkemeden U.D.'nin daha fazla mağdur edilmemesi bakımından ivedi şekilde yargılama yapılmasını, çocukla davalı baba arasındaki soy bağının DNA incelemesi yoluyla tespiti, davalının babalığına karar verilmesi ve akabinde nüfus kaydına geçirilmesini talep etmişti.

        3

        SABANCI'NIN AVUKATI: İFTİRA

        Basına yansıyan bu iddialar sonrasında Hacı Sabancı'nın avukatı Yunus Egemenoğlu, şu açıklamayı yapmıştı:

        Değerli kamuoyu,
        Müvekkilim sayın Hacı Sabancı, U.D. isimli bir çocuğun babası olduğu iddiası ve iftirasıyla karşı karşıyadır.
        Şüphesiz bu tür asılsız iddialar ve iftiralar toplumumuzda tanınmış ve ülkemiz değerleriyle bütünleşmiş aileler ve fertler için ne ilktir ne de son olacaktır.
        İftiraların amacının ne olduğunu biliyoruz ve buna karşı sessiz kalmayacağız.
        Müvekkilimin eşi ve kızıyla mutlu aile birliğine ve şahsına yönelik bu iftiralara karşı her türlü yasal yollara başvuracak ve sürecin en yakından takipçisi olacağız.
        Müvekkilim Hacı Sabancı'nın gerçeklerin ortaya çıkacağına ve adaletin yerini bulacağına inancı tamdır.
        Saygılarımızla,
        Avukat Yunus Egemenoğlu

        4

        Basına yansıyan bu haber sonrasında yeni bir iddia daha ortaya atıldı. 'DNA testi sonucunda U.D.'nin Hacı Sabancı'nın babası olduğu kesinleştiği' ileri sürüldü.

        5

        "GERÇEĞE AYKIRI İDDİA"

        Hacı Sabancı'nın avukatı Yunus Egemenoğlu, söz konusu iddiaları yalanlayarak, şu ifadeleri kullandı:
        Değerli kamuoyu,
        Müvekkilim Hacı Sabancı için DNA testi yapıldığı gibi ileri sürülen iddialar doğru olmayıp, mahkemenin bu DNA testi yapılması yönünde tesis ettiği bir kararı dahi yoktur. Mahkemenin bu yönde bir kararı dahi yok iken kamuyu aldatmaya yönelik, müvekkil ve ailesini hedef alan bu tür gerçeğe aykırı haberler kamu vicdanını da incittiği, bu tür gerçeğe aykırı iddiaların haber değeri olmadığı, haber kriteri dahi taşımadığı açıktır. Hukuki ve cezai açıdan konunun yakından takipçisi olacağız.
        Saygılarımızla,
        Avukat Yunus Egemenoğlu

        #Hacı sabancı
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Tekirdağ'da yaşandı! Korna cinayeti!
        Tekirdağ'da yaşandı! Korna cinayeti!
        Trump'tan İran'a: "Ülkenizi yerle bir ederiz derdim"
        Trump'tan İran'a: "Ülkenizi yerle bir ederiz derdim"
        "Birimiz hurdalığa, birimiz mezara!" Kahreden paylaşım!
        "Birimiz hurdalığa, birimiz mezara!" Kahreden paylaşım!
        Narin cinayeti soruşturmasında yeni gelişme
        Narin cinayeti soruşturmasında yeni gelişme
        Rıdvan Dilmen: Büyük santrfor!
        Rıdvan Dilmen: Büyük santrfor!
        Komşu'ya Aslan pençesi!
        Komşu'ya Aslan pençesi!
        Cenaze programı belli oldu
        Cenaze programı belli oldu
        Dünya'nın geçici süreliğine 'bir tane daha Ay'ı olacak'
        Dünya'nın geçici süreliğine 'bir tane daha Ay'ı olacak'
        Çocuklarda ayna yazısına dikkat!
        Çocuklarda ayna yazısına dikkat!
        2024’te iş değiştirenler dikkat!
        2024’te iş değiştirenler dikkat!
        İstanbul'da tarih ve aşkın kesiştiği yer!
        İstanbul'da tarih ve aşkın kesiştiği yer!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Gazze çağrısı dünya basınında
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Gazze çağrısı dünya basınında
        Meteoroloji açıkladı! Hava sıcaklıkları artıyor
        Meteoroloji açıkladı! Hava sıcaklıkları artıyor
        Göktaşı ve Obruk için sigorta olacak
        Göktaşı ve Obruk için sigorta olacak
        Kadınlar yapay zekaya mesafeli mi?
        Kadınlar yapay zekaya mesafeli mi?
        Denize düşen otomobilin sürücüsü öldü; kaza anı kamerada
        Denize düşen otomobilin sürücüsü öldü; kaza anı kamerada
        "İkinci Okan Buruk dönemi başladı"
        "İkinci Okan Buruk dönemi başladı"
        "Hedefimiz ilk 8'de yer almak!"
        "Hedefimiz ilk 8'de yer almak!"
        Şeyda polisi şehit eden katilin ifadesi ortaya çıktı!
        Şeyda polisi şehit eden katilin ifadesi ortaya çıktı!
        'Rüya Takımı' yürüdü
        'Rüya Takımı' yürüdü