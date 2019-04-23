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Hadi ipucu 23 Nisan sorusu yayınlandı. Hadi ipucu sorusu olarak; 1960'larda Barış Manço ile yaptığı çalışmalarla tanınan rock grubunun ismi nedir? sorusu hadi yarışmacılarına yöneltildi. Bu akşam saat 20.30'da oynanacak hadi ipucu müzik gecesi yarışmasına sayılı dakikalar kaldı. İşte, Hadi ipucu 23 Nisan sorusu ve cevabı...
HADİ İPUCU SORUSU 23 NİSAN
Hadi resmi instagram adresi üzerinden ipucuyu yayınlandı. Yapılan duyuru ise:
Hadi İpucu bu akşam saat 20.30'de
Ödül ise; 20.000 TL
HADİ İPUCU SORUSU 23 NİSAN CEVABI: KAYGISIZLAR
Kaygısızlar kimdir?
Kaygısızlar 1960'larda müzik yapan bir Türk rock grubudur. Solo ve Barış Manço ile yaptığı çalışmalarla tanınan grup üyelerinden Mazhar Alanson ve Fuat Güner daha sonra MFÖ grubunu kurmuşlardır.
Grup gitarda Fuat Güner, davulda Ender Arol ve Semih Oksay tarafından 1965'te kuruldu. Kısa süre sonra The Beatles'ın Rubber Soul albümünü satın alan Mazhar Alanson ile karşılaşan Fuat Güner, albümü beraber dinlemeyi önerdi. Albümü dinlerken bir yandan da akorları çıkarmakla uğraşan Güner, Mazhar Alanson'un şarkı söylemesinden etkilendi ve gruba katılmasını teklif etti. "Kaygısızlar" adını alan grup The Beatles, The Rolling Stones ve Crosby, Stills, & Nash şarkılarını yorumlamaya başladı. Küçük Moda Gazinosu'nda çalan grup Arda Uskan tarafından Erdek'te çalmaya çağrıldı. Fuat Güner'in evden kaçarak katıldığı yaz boyunca verdikleri konserde 60'a yakın dans parçasını saatlerce süren gösterilerde çalıp para kazandılar. Bu parayla kendilerine daha iyi ses teşkilatı aldılar. Bu sırada baterist Ender Arol'un yerine Ali Serdar, bas gitarist Sadık Kuyaş katıldı. grupta bir süre gitarda Cenap Kıyıkoğlu yer aldı.
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