Hadi ipucu 29 Nisan sorusu yayınlandı. Hadi ipucu sorusu olarak;Batum şehri hangi ülke sınırları içerisindedir? sorusu hadi yarışmacılarına yöneltildi. Bugün saat 12.30'da oynanacak hadi ipucu yarışmasına sayılı dakikalar kaldı. İşte, Hadi ipucu 29 Nisan sorusu ve cevabı...

HADİ İPUCU SORUSU 29 NİSAN

Hadi resmi instagram adresi üzerinden ipucuyu yayınlandı. Yapılan duyuru ise:

Hadi İpucu bu akşam saat 12.30'de

Ödül ise; 10.000 TL

HADİ İPUCU SORUSU 29 NİSAN CEVABI: GÜRCİSTAN

Gürcistan (Gürcüce: საქართველო, /sɑkʰɑrtʰvɛlɔ/) Gürcüstan veya resmî adıyla Gürcistan Cumhuriyeti),Karadeniz’in doğu kıyısında, Güney Kafkasya’da yer alan ülke. Eski Sovyet cumhuriyetlerinden biri olan Gürcistan'ın kuzeyinde Rusya, doğusunda Azerbaycan, güneyinde Ermenistan ve güneybatısında Türkiye yer alır. Ülkenin batı sınırını Karadeniz belirler.

Gürcistan, seküler, üniter ve başkanlı cumhuriyet olan bir temsili demokrasidir. Hâlen Birleşmiş Milletler, Avrupa Konseyi, Dünya Ticaret Örgütü, Karadeniz Ekonomik İşbirliği ve GUAM Demokrasi ve Ekonomik Kalkınma Örgütü üyesidir. NATO üyeliği ve ileride Avrupa Birliği'ne üye olmak için uğraş vermektedir.