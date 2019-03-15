Hadi Spor Gecesi ipucu 15 Mart sorusu yayınlandı. Hadi Spor ipucu sorusu olarak; Laureus Dünya Spor Ödülleri'ni kazanan Sırp tenisçi kimdir? sorusu hadi yarışmacılarına yöneltildi. Bu akşam saat 20.30'da oynanacak hadi ipucu yarışmasına sayılı dakikalar kaldı. İşte, Hadi ipucu 20.30 sorusu ve cevabı...

HADİ İPUCU SORUSU 15 MART

Hadi resmi instagram adresi üzerinden ipucuyu yayınlandı. Yapılan duyuru ise:

Hadi İpucu bu akşam saat 20.30'da

Ödül ise; 20.000 TL

HADİ İPUCU SORUSU 15 MART CEVABI: NOVAK DJOKOVİC

Novak Djokovic, 22 Mayıs 1987 tarihinde, dönemin Yugoslavya devletinin, Belgrad şehrinde dünyaya gelmiştir.

Yugoslavya’da doğan Novak Djokovic, 2003 ile 2006 yılları arasında Yugoslavya yerine, Sırbistan Karadağ adına yarışmıştır.

Yugoslavya’nın 2003 yılında dünyadaki neredeyse bütün organizasyonlarda isim değişikliğine gitmesi gerekmiştir.

2006 yılında ise, Sırbistan ile Karadağ’da resmi olarak birbirlerinden bağımsız iki devlet haline gelince aslen Sırp olan Djokovic, bu tarihten itibaren, ülkesi Sırbistan adını mücadele etmeye başlamıştır.

Şu an itibariyle, erkeklerde dünya 1 numarasına kadar yükselen Novak Djokovic’in kariyeri başarılarla doludur.

Kariyeri boyunca çıktığı birçok maçtan galibiyet ve kupalarla ayrılan Novak Djokovic, 10 kez Grand Slam kazanma başarısı göstermiştir.