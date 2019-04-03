Hadi ipucu sorusu cevabı belli oldu. 3 Nisan Hadi ipucu sorusu Instagram'dan, "Uzunluk ölçüleri bizlere günlük yaşamımızda birçok kolaylık sağlar. Tarihte değişik yöre ve ilgi alanlarında farklı uzunlukta kullanılmış ve halen kullanılmakta olan deniz mili; bir meridyenin bir dakikalık yay parçasına karşılık gelen uzunluk birimidir. Peki siz 1 deniz mili uzunluğunun metrik hesaba göre kaç metreye denk geldiğini biliyor musunuz?" şeklinde yayınlandı. Hadi bugün saat 12.30'da yayınlanacak. Tüm soruları bilen hadiciler 10.000 TL değerindeki para ödülünü bölüşecek.

HADİ İPUCU CEVABI

3 Nisan Hadi ipucu sorusu ve cevabı: 1852 metre

HADİ İPUCU SORUSU: 1 MİL KAÇ KİLOMETREDİR?

Mil, bir mesafe ölçüm birimidir. Kelime olarak İngilizce kökenlidir. Tarihte değişik yöre ve ilgi alanlarında farklı uzunlukta kullanılmış ve halen aktif bir şekilde bir çok ülkede kullanılmaktadır. Standart kısaltması; “mi” şeklindedir. Kara Mil´i (Statute mile) ve Deniz Mil´i (Nautical mile) olarak iki farklı uzunluklara ayrılırlar. Herhangi bir cümlede özellikle belirtilmediyse Kara Mil’i şeklinde kullanım anlamı bulunmaktadır.

1 kara mili = 1,609344 km‘dir.

1 deniz mili = 1,85200 km‘dir.

Bir Kara Mil´inin (Statute mile) uzunluğu metrik hesaba göre 1.609,344 metre ye eşittir. Farklı bir ifade ile 1 mil = 1,61 km’dir.

Bir Deniz Mil´inin (Nautical mile) uzunluğu metrik hesaba göre 1.852,2 metre ye eşittir. Farklı bir ifade ile 1 mil = 1,85 km’dir. Deniz mil (Nautical mile)´inin uluslararası resmi bir kısaltması olmadığından; M, NM, nm, ve nmi şeklindeki kısaltmalara rastlamak mümkündür. Ayrıca, bir deniz mil´inin onda birine gomina denir ve 185,22 metredir.

Mil uzunluk ölçüsünün kökeni Roma İmparatorluğu döneminde kullanılan “mille pasus” (bin adım) birimine uzanıyor. Bir romalı askerin attığı adım 5 İngiliz ayağına (feet) bolundu, böylece 5.000 ayak, bir mile eşit oldu. Zamanla roma mili bir çok değişime uğradı. Ancak Kraliçe 1. Elizabeth’in çıkardığı bir yasa ile bu sorunu çözüldü ve bir mil; 5280 ayağa eşit olarak tanımlandı. Günümüzde bir kara mili 5280 ayağa yani; 1.609,344 metreye eşit olarak kabul edildi. Ekvator çizgisinde bir dakikalık yay çizgisine eşit olan deniz mili ise ekvatorun uzunluğunun 21.600’de birine yani; 1.852 metreye denk geliyor.”

3 NİSAN HADİ İPUCU SORUSU VE CEVABI BELLİ OLDU