Hadi ipucu 6 Şubat sorusu, Hadi ekibi tarafından sosyal medya üzerinden yayınlandı. Canlı para ödüllü bilgi yarışması Hadi, AppStore ve Google Play üzerinden oynanıyor. Yarışma her gün saat 20.30'da, Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri ise 12.30 ve 20.30'da düzenleniyor. Bugün saat 11.30'daki Hadi ipucu olarak ünlü bir pop sanatçısı işaret edildi. Hadi ipucu 6 Şubat sorusu ise; "Kuru meyvenin şekerli suyla kaynatılmasıyla yapılan içecek hangisidir?" Hadi ipucu cevabı haberimizde.

HADİ İPUCU SORUSU: BÜTÜN VEYA DİLİMLER HÂLİNDEKİ KURU MEYVENİN ŞEKERLİ SUYLA KAYNATILMASIYLA YAPILAN İÇECEK HANGİSİDİR?

hadi bugün 12.30'da!

Yemekten sonra tatlı arayan hadiciler burada mı? Bugünkü ipucumuz deyimlere konu olmuş, pilavlı menülerin favorisi güzel mi güzel bir tatlı içecekle alakalı. Bütün veya dilimler hâlindeki kuru meyvenin şekerli suyla kaynatılmasıyla yapılan içecek hangisidir?

HADİ İPUCU CEVABI: HOŞAF

HOŞAF NEDİR?

Hoşaf, Türk mutfağında, kurutulmuş meyvelerin şekerli su ile kaynatılması ile hazırlanan bir tatlı. Adı Farsça "tatlı su" anlamındaki hoş ab'dan gelmektedir.

Hoşaf özellikle ramazan ayında, ve yaş meyve ile hazırlanan benzeri komposto gibi soğuk tüketilir.

KAYISI HOŞAFI TARİFİ

Malzemeleri:

1 kilo kuru kayısı

2 su bardağı şeker

10 su bardağı su

1 adet karanfil

1 çubuk tarçın

Nasıl yapılır?

Derin bir tencereye kayısıları bütün ya da bölerek atın. Eğer kayısılarınız sertse doğramanız daha iyi olacaktır. Üzerine 2 su bardağı şekeri dökün ve yaklaşık yarım saat bekletin. Ardından suyu tarçını ve karanfili ekleyip ocağa alın. Orta ateşte kaynayana kadar bekleyin. Kaynama sonraki yaklaşık 5 dakika kadar daha kısık ateşte bekleyin. Kayısı hoşafınız hazır, sadece soğumasını beklemelisiniz. Bu sırada tarçın ve karanfilleri çıkarın. Hoşaf soğuyunca süzerek şişelere doldurun. Şişelerin dibine birkaç tane kayısı atmak iştah açıcı bir görünüm yakalamanızı sağlar. Ardından buzdolabında en az 1 saat beklettikten sonra günlerce içebileceğiniz kayısı hoşafınız olur. Afiyet olsun…