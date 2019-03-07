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Haberler > GÜNDEM > Hadi ipucu sorusu 7 Mart: 1 Gigabayt genellikle 1000 Megabayt olarak bilinir? Sizce de öyle mi? Hadi Hadi ipucu sorusu 7 Mart: 1 Gigabayt genellikle 1000 Megabayt olarak bilinir? Sizce de öyle mi? Hadi cevabı 20.30