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Hadi ipucu sorusu: Hareket halindeki cisimlerde bulunan enerji nedir? 1 Ekim Hadi

Hareket halindeki cisimlerde bulunan enerji, Hadi Bilgi Yarışması'nın bu akşamki ipucu sorusu olarak duyuruldu. Hadi ipucu sorusu, bu akşam saat 20.30'daki yarışmaya katılacak yarışmacılar tarafından araştırılıyor. Hadi ipucu sorusu için hareket halindeki cisimlerde bulunan enerji nedir?

01.10.2018 - 15:41 | Güncelleme:

Hadi ipucu sorusu, Hadi ekibi tarafından sosyal medya üzerinden yayınlandı. Canlı para ödüllü bilgi yarışması Hadi, AppStore ve Google Play üzerinden oynanıyor. Yarışma her gün saat 20.30'da, Salı, Çarşamba ve Perşembe günleri ise 12.30 ve 20.30'da düzenleniyor. Katılımcılar canlı olarak sorulan sorulara cevap veriyor. 12 soruya da doğru cevap veren katılımcılar büyük ödülü aralarında paylaşıyor. Bugün saat 20.30'da başlayacak Hadi'nin ipucu sorusu, enerji türleriyle iligli. Hareket halindeki cisimlerde bulunan enerji nedir? Hareket halindeki cisimlerde bulunan enerji ile ilgili detaylar haberimizde.

HADİ İPUCU: HAREKET HALİNDEKİ CİSİMLERDE BULUNAN ENERJİ NEDİR?

Kinetik enerji, bir cismin hareketinden dolayı sahip olduğu enerjidir. Cismin hareketine göre üç çeşit kinetik enerji vardır.

Öteleme kinetik enerjisi: Doğrusal bir yolda giden cismin kinetik enerjisidir.

Dönme kinetik enerjisi: Kütle merkezinden geçen bir doğru etrafında dönen cisimlerin sahip olduğu kinetik enerjidir.

Yüksek hızda kinetik enerji: Newton mekaniği'nin yasaları, sadece ışık hızına kıyasla küçük hızlarda hareket eden parçacıkların hareketlerini tanımlamada geçerlidir. Parçacık hızları c ile karşılaştırılabilir olduğunda, Newton mekaniğindeki denklemler, yerini görelilik teorisinin öngördüğü daha genel denklemlere bırakır.

ENERJİ TÜRLERİ

Enerji türleri, insan hayatını kolaylaştıracak bir şekilde tasarlanmıştır. Enerji türleri birçok farklı şekillerde ve farklı sektörlerde faaliyet göstermektedir. Enerji iş yapabilme kapasitesi ve ya farklılık meydana getirme kabiliyeti olarak bilinmemektedir. Enerjiyi kısaca bir iş yapabilme yeteneği ve kapasitesi olarak tanımlayabiliriz. Enerji ekonomi sektörünün emek, sermaye ve toprak şeklindeki üretim faktörlerine teknolojik farklılıklar eklendiği bir faktördür. Enerji ekonomik olarak kalkınmanın ana merkezi konumundadır. Üretim faktörleriyle birleştirerek çıktının sağlanmasında önemli bir faktördür.

Enerji türleri şöyle sıralanır:

Isı enerjisi,
Mekanik enerji,
Kimyasal enerji,
Nükleer enerji,
Elektrik enerjisi,
Manyetik enerji,
Kinetik enerji ve
Potansiyel enerjilerdir.

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