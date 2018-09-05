Hadi Bilgi Yarışması'nın 5 Eylül saat 12.30'daki yarışması öncesi, her yarışma öncesinde olduğu gibi Hadi'nin Instagram hesabından ipucu sorusu paylaşıldı. Instagram payalaşımında Kafkas Üniversitesi'nin hangi ilimizde olduğu sorusu ipucu olarak yarışmaya katılacaklarla paylaşıldı. Peki; Kafkas Üniversitesi hangi ilimizde? İşte cevabı...

HADİ SORUSU - 5 EYLÜL

Hadi'nin 5 Eylül saat 12.30'daki yarışmasıyla ilgili ipucu sorusu:

Yeni eğitim öğretim yılının başlamasına çok az kalmışken ipucumuz üniversitelerden gelsin... Ülkemizin birçok şehrinde üniversitelerimiz bulunur. Çoğunun nerelerde bulunduğunu bilsek de, bazılarına aşina olmayabiliriz.... Fotoğrafta da gördüğünüz Kafkas Üniversitesi ülkemizin hangi şehrine bulunmaktadır?

HADİ İPUCU SORUSU CEVABI

Cevap: Kars

Kafkas Üniversitesi 11 Temmuz 1992 yılında 3837 sayılı kanunla Kars'ta kurulmuş olan bir devlet üniversitesidir.

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