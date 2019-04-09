Hadi ipucu sorusu bugün saat 13.15'deki Hadi Magazin yarışması için yayınlandı. Hadi ipucu sorusunda "Sosyal medyadaki yoruma 'makyaj güzeliyim' diye yanıt veren ünlü kimdir" sorusu işaret edildi. Hadi Google Play ve Apple Store üzerinden indirilen uygulama ile oynanıyor. Hadi'de son soruyu bilen kişiler arasında büyük ödül eşit şekilde bölüştürülüyor. Peki Çalışma alanlarında çocuk, kadın, engelli, sokak hayvanları, yaşlılar ve gençlerin olduğu; toplumu ilgilendiren her konuya değinen ve yapılan her projenin arkasında yenilikçi yaklaşımlarla ilerleyen, duyarlı, girişimci ve çözüm odaklı projeler üreten gençlerin olduğu sivil toplum kuruluşu hangisidir? 9 Nisan Hadi magazin ipucu sorusu cevabı haberimizde.

HADİ İPUCU SORUSU - MAGAZİN

hadi magazin bugün 13.15'te!

Bugünkü ipucumuz sosyal medyayı aktif olarak kullanan bir ünlüden geliyor sevgili hadiciler. Instagram hesabı üzerinden yeni albümünden fotoğraflarını paylaşan bu kişinin bir fotoğrafı takipçilerinden binlerce yorum aldı. Dikkat çeken bir yorum ise ünlü şarkıcının çok fazla photoshop yaptığı üzerineydi. Bu yoruma "makyaj güzeliyim" diye cevap veren kişinin kim olduğunu biliyor musunuz?

HADİ İPUU CEVABI: DEMET AKALIN