        Hadise, Ahmet Çakar'a açtığı davayı kazandı

        Hadise, Ahmet Çakar'a açtığı davayı kazandı

        Şarkıcı Hadise, spor yorumcusu Ahmet Çakar'a açtığı 'hakaret' davasını kazandı

        Giriş: 25.12.2025 - 08:12 Güncelleme: 25.12.2025 - 08:12
        Şarkıcı Hadise, YouTube kanalı üzerinden kendisi hakkında hakaret içerikli sözler sarf ederek kişilik haklarına saldırıda bulunduğu iddiasıyla futbol yorumcusu Ahmet Çakar'a açtığı davayı kazandı.

        Hadise
        Hadise

        İddiaya göre; Hadise, 15 Aralık 2024'te konuk olduğu bir programda eski ilişkilerinden ve ayrılma süreçlerinden bahsetti. Ahmet Çakar da bir programda Hadise'nin bu açıklamaları üzerinden şarkıcı hakkında açıklamalarda bulundu.

        Ahmet Çakar
        Ahmet Çakar
        Hadise'nin avukatı Orhan Erol, Ahmet Çakar'ın bu açıklamalarında, iftiralar ve hakaretlerde bulunduğunu belirterek; "Müvekkilin itibarı, onuru ve saygınlığı zedelenmiştir. Bu sebeple 50 bin lira manevi tazminatın faiziyle Ahmet Çakar'dan alınarak tarafımıza ödenmesini talep ederiz" denildi.

        FAİZİYLE ÖDEYECEK

        Beykoz Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına Hadise ve Ahmet Çakar katılmadı. Her iki tarafı da avukatları temsil etti. Mahkeme, Hadise'nin davasını kabul ederek, Ahmet Çakar'ın 50 bin TL manevi tazminat ödemesine hükmetti. Ahmet Çakar'ın bu tazminatı olayın meydana geldiği 15 Aralık 2024'ten itibaren işleyecek şekilde yasal faiziyle birlikte Hadise'ye ödemesine karar verdi.

        Yusuf Güney, sağlık kontrolünden geçirildi

        Sanatçı Yusuf Güney, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'Uyuşturucu' soruşturması kapsamında sağlık kontrolünden geçirildi. (DHA) 

