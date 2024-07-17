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        Haberler Magazin Hadise: Bu yolu seninle yürümek büyük gurur

        Hadise: Bu yolu seninle yürümek büyük gurur

        Ünlü şarkıcı Hadise'den oyuncu Seda Bakan'a övgü dolu sözler; "Hiç yürümediğim bu yolu yürümek büyük bir gurur"

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.07.2024 - 14:05 Güncelleme: 17.07.2024 - 14:07
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        Yakın zamanda dijital bir platformda yayınlanacak olan 'Esas Oğlan' adlı dizisinde Seda Bakan ile birlikte başrolü paylaşacak olan hadise'den, rol arkadaşına övgü dolu sözler.

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        38 yaşındaki şarkıcı, sosyal medya hesabı üzerinden 'Zeytin Ağacı' adlı dijital dizide rol alan arkadaşı Seda Bakan'nın bir sahnesini paylaştı.

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        Hadise, yaptığı bu paylaşıma; "Canımın içi seninle hiç yürümediğim bu yolu yürümek büyük bir gurur, şans. Seni seviyorum" notunu düştü.

        Fotoğraflar: Instagram

        #Seda Bakan
        #hadise
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