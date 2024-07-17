Hadise: Bu yolu seninle yürümek büyük gurur
Ünlü şarkıcı Hadise'den oyuncu Seda Bakan'a övgü dolu sözler; "Hiç yürümediğim bu yolu yürümek büyük bir gurur"
Yakın zamanda dijital bir platformda yayınlanacak olan 'Esas Oğlan' adlı dizisinde Seda Bakan ile birlikte başrolü paylaşacak olan hadise'den, rol arkadaşına övgü dolu sözler.
38 yaşındaki şarkıcı, sosyal medya hesabı üzerinden 'Zeytin Ağacı' adlı dijital dizide rol alan arkadaşı Seda Bakan'nın bir sahnesini paylaştı.
Hadise, yaptığı bu paylaşıma; "Canımın içi seninle hiç yürümediğim bu yolu yürümek büyük bir gurur, şans. Seni seviyorum" notunu düştü.
Fotoğraflar: Instagram