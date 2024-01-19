Hadise'den Gürkan şef açıklaması

İddialara göre; Hadise ile şef Gürkan Topçu geçtiğimiz günlerde bir araya geldi. Ortak arkadaşlarının vasıtasıyla yine arkadaşlarının evinde buluşan ikili, birlikte yemek yedi. Hadise ve Gürkan Topçu'nun, yakınlaştığı öne sürüldü.

Ancak çok geçmeden Hadise, iddiaları yalanladı. Ünlü şarkıcı; "Hayatıma gerçekten değer verdiğim biri girerse, bunu sizlerle paylaşırım" dedi.

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Hadise, sözlerini şöyle sürdürdü; "Sanıyorum söylenmek ya da kızmak değil,doğru ifade etmem gerekiyorsa, sizlerle dertleşmek istediğim bir konu var. Müzik kariyerim için dört elle çalışmaya başladığım zamanlar, tabii ki gündemde olmanın ve göz önünde olmanın heyecanını ve arzusunu çok yoğun hissediyordum. Ancak aynı zamanda bunun bedellerinin de olacağının farkındayım. Son zamanlarda ise özellikle bakıyorum da; artık ben bile adımın anıldığı, aşk hikâyelerimin yazılıp çizildiği kişileri takip edemez ve sayamaz oldum. Gerçekten bu durum, bir noktadan sonra inandırıcılığını kaybeder diye düşünüyordum, en azından böyle umuyordum ama bu durum ısrarla devam ediyor ve ben bu haberlerle baş başa kalmaktan oldukça yoruldum. Tüm bu kargaşanın içinde istesem de hayatıma kimseyi almayacağım gibi hissediyorum neredeyse. Ama tekrar söylemek istiyorum ki; hayatıma gerçekten değer verdiğim biri girerse, bunu sizlerle paylaşacağımı bilmenizi isterim. Çünkü ben aşkı da âşık olmayı da çok seviyorum... Emin olun, o zaman geldiğinde hislerimi her zaman olduğu gibi özgürce ifade edeceğim.