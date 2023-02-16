"ACIMIZ BÜYÜK"

Radyo kanallarındaki yayına katılan Hadise, "Şu an Hollanda'da radyo istasyonundayım. Depremzedeler için yardım toplanıyor. Yoğun bir gün. Acımız büyük... Evet çok zor günler geçiyoruz ama bir olunca gördüğünüz gibi her şeyi başarıyoruz. Burada olmak benim için önemli. Çünkü ben gurbetçi bir ailenin evladıyım. Burada insanlarla aramızda köprü olabilmek benim için çok önemli" açıklamasında bulundu.