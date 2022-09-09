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Hadise ile Mehmet Dinçerler arasında 'bebek krizi' mi var? Ünlü şarkıcıdan açıklama geldi

Geçtiğimiz mayıs ayında hayatlarını birleştiren şarkıcı Hadise ve iş insanı Mehmet Dinçerler'in evliliklerinde kriz yaşadığı ileri sürüldü. Dinçerler'in çocuk istemesine rağmen, Hadise'nin yoğun iş temposundan dolayı anne olmaya henüz sıcak bakmaması nedeniyle çiftin evliliklerinde kara bulutların dolaştığı iddia edildi. Çıkan söylentiler sonrasından Hadise'den ilk açıklama geldi

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  • Hadise ile Mehmet Dinçerler arasında 'bebek' krizi mi var? Hadise'den son dakika açıklaması! - Magazin Haberleri

    Hadise ve iş insanı Mehmet Dinçerler, 15 Mart'ta nişanlanmıştı. Çift, mayıs ayında da aile arasında gerçekleşen sade bir törenle evlenmişti.
  • Hadise ile Mehmet Dinçerler arasında 'bebek' krizi mi var? Hadise'den son dakika açıklaması! - Magazin Haberleri

    Hadise geçtiğimiz günlerde, İzmir'de konser vermiş ve "Küçük Bir Yol" şarkısını seslendirirken duygusal anlar yaşayarak gözyaşlarına boğulmuştu.
  • Hadise ile Mehmet Dinçerler arasında 'bebek' krizi mi var? Hadise'den son dakika açıklaması! - Magazin Haberleri

    YÜZÜĞÜNÜ ÇIKARDI

    Dinçerler de geçtiğimiz günlerde yeni mekanının açılışını gerçekleştirdi. Bu özel günde Dinçerler'in yanında eşi Hadise yoktu. Hadise'nin gözyaşlarının ardından Dinçerler'in parmağında alyansının da olmaması ayrılık dedikodularını da beraberinde getirdi.
  • Hadise ile Mehmet Dinçerler arasında 'bebek' krizi mi var? Hadise'den son dakika açıklaması! - Magazin Haberleri

    "HER ŞEY YOLUNDA"

    Söylentilerin ardından Hadise'nin yakın çevresindeki bir kaynak, “Her şey yolunda” diyerek, söz konusu iddiaların 'gerçek dışı' olduğunu belirtti. Ancak dün yeni bir iddia daha ortaya atıldı.

  • Hadise ile Mehmet Dinçerler arasında 'bebek' krizi mi var? Hadise'den son dakika açıklaması! - Magazin Haberleri

    "ÇOCUK KRİZİ"

    Dinçerler'in çocuk istemesine rağmen Hadise'nin yoğun iş temposu nedeniyle anne olmaya henüz sıcak bakmadığından dolayı çiftin evliliklerinde kriz yaşadığı iddia edildi. Annelerinin ikiliyi  barıştırmak için yoğun çaba sarf ettiği de basına yansıdı.
  • Hadise ile Mehmet Dinçerler arasında 'bebek' krizi mi var? Hadise'den son dakika açıklaması! - Magazin Haberleri

    Çıkan iddiaların ardından Hadise'den açıklama geldi. Ünlü şarkıcı, şu ifadeleri kullandı:

    "Bu kadar özel bir konuda açıklama yapmak zorunda kalmış olmaktan son derece rahatsız hissetmekle beraber; Israrla yapılan yalan hamilelik haberleri ile ilgili maalesef açıklama yapmak zorunda hissediyorum. Hamile değilim ve bunun için tedavi de görmüyorum. Bilginize."
  • Hadise ile Mehmet Dinçerler arasında 'bebek' krizi mi var? Hadise'den son dakika açıklaması! - Magazin Haberleri

    Yakın zamanda eşiyle de görüntülenmeyen Hadise, Dinçerler'in 23 Ağustos'taki yaş gününe dair bir paylaşımda bulunmamıştı.

    Dinçerler'in çalışma arkadaşları tarafından gerçekleştirilen doğum günü kutlaması esnasında parmağında alyansı olduğu dikkatlerden kaçmamıştı.
  • Hadise ile Mehmet Dinçerler arasında 'bebek' krizi mi var? Hadise'den son dakika açıklaması! - Magazin Haberleri

    YÜZÜĞÜ DAVAYA KONU OLDU

    Hadise ile Mehmet Dinçerler, evlilik kararını sosyal medyadan duyurmuştu. Ünlü şarkıcının yüzüğü günlerce konuşulmuştu. Hadise’ye, sevgilisi Mehmet Dinçerler'in hediye ettiği 40 bin dolarlık yüzük, ünlü iş insanının alacaklıları tarafından davaya konu olmuştu.

    Dinçerler'in alacaklıları, açtıkları davada, "40 bin dolara yüzük alacağına borçlarını ödesin." demişti.

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