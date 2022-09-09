Çıkan iddiaların ardından Hadise'den açıklama geldi. Ünlü şarkıcı, şu ifadeleri kullandı:



"Bu kadar özel bir konuda açıklama yapmak zorunda kalmış olmaktan son derece rahatsız hissetmekle beraber; Israrla yapılan yalan hamilelik haberleri ile ilgili maalesef açıklama yapmak zorunda hissediyorum. Hamile değilim ve bunun için tedavi de görmüyorum. Bilginize."