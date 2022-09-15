Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hadise boşanma davasının ardından Mehmet Dinçerler'i sildi!

Bir süredir evliliklerinde kriz yaşadıkları konuşulan Hadise ile Mehmet Dinçerler, boşanıyor. Önceki gün Dinçerler'e dava açan ünlü şarkıcı, bu hamlesinin ardından iş insanını sosyal medya hesaplarından da sildi

ABONE OL
HABERTURK.COM
  • Hadise, Mehmet Dinçerler'i sildi! Boşanma davasının ardından... - Magazin haberleri

    Hadise ve iş insanı Mehmet Dinçerler, 15 Mart'ta nişanlanmıştı. Çift, mayıs ayında da aile arasında gerçekleşen sade bir törenle dünyaevine girmişti. Birlikteliklerinde kara bulutlar dolaştığı konuşulan ikili, krizi aşamadı. Hadise ile Mehmet Dinçerler, 4 aylık evliliklerini bitirme kararı aldı.
  • Hadise, Mehmet Dinçerler'i sildi! Boşanma davasının ardından... - Magazin haberleri

    ÖNCE DAVA AÇTI, SONRA SİLDİ!

    Geçtiğimiz günlerde eşi ile evlerini ayıran ünlü şarkıcının dün ise Dinçerler'e boşanma davası açtığı öğrenildi. Hadise, bu hamlesinin ardından Mehmet Dinçerler'i sosyal medya hesabından takipten çıkardı. Ayrıca 'Dinçerler' soyadını silen Hadise, birlikte yer aldıkları fotoğrafları da profilinden kaldırdı.
  • Hadise, Mehmet Dinçerler'i sildi! Boşanma davasının ardından... - Magazin haberleri

    KARŞI HAMLE

    Mehmet Dinçerler'den de karşı hamle gecikmedi. İş insanı da Hadise'yi sosyal medya hesabından takipten çıkarak, birlikte yer aldıkları fotoğrafları sildi.
  • Hadise, Mehmet Dinçerler'i sildi! Boşanma davasının ardından... - Magazin haberleri

    GÖZYAŞLARINA BOĞULMUŞTU

    Ünlü şarkıcı, geçtiğimiz günlerde, İzmir'de konser vermiş ve "Küçük Bir Yol" şarkısını seslendirirken duygusal anlar yaşayarak, gözyaşlarına boğulmuştu.
  • Hadise, Mehmet Dinçerler'i sildi! Boşanma davasının ardından... - Magazin haberleri

    YÜZÜĞÜNÜ ÇIKARDI

    Dinçerler de geçtiğimiz günlerde yeni mekanının açılışını gerçekleştirmişti. Bu özel günde Dinçerler'in yanında eşi Hadise yoktu. Hadise'nin gözyaşlarının ardından Dinçerler'in parmağında alyansının da olmaması "ayrılık" dedikodularını da beraberinde getirmişti.
  • Hadise, Mehmet Dinçerler'i sildi! Boşanma davasının ardından... - Magazin haberleri

    "HER ŞEY YOLUNDA"

    Söylentilerin ardından Hadise'nin yakın çevresindeki bir kaynak, “Her şey yolunda” diyerek, söz konusu iddiaların "gerçek dışı" olduğunu belirtmişti. Ancak yeni bir iddia daha ortaya atılmıştı.
  • Hadise, Mehmet Dinçerler'i sildi! Boşanma davasının ardından... - Magazin haberleri

    "ÇOCUK KRİZİ"

    Dinçerler'in çocuk istemesine rağmen Hadise'nin yoğun iş temposu nedeniyle anne olmaya henüz sıcak bakmadığından dolayı çiftin evliliklerinde kriz yaşadığı iddia edilmişti. Annelerinin ikiliyi barıştırmak için yoğun çaba sarf ettiği de basına yansımıştı.
  • Hadise, Mehmet Dinçerler'i sildi! Boşanma davasının ardından... - Magazin haberleri

    HADİSE'DEN AÇIKLAMA

    Çıkan iddiaların ardından Hadise'den açıklama gelmişti. Ünlü şarkıcı, şu ifadeleri kullanmıştı:

    Bu kadar özel bir konuda açıklama yapmak zorunda kalmış olmaktan son derece rahatsız hissetmekle beraber; ısrarla yapılan yalan 'hamilelik' haberleri ile ilgili maalesef açıklama yapmak zorunda hissediyorum. Hamile değilim ve bunun için tedavi de görmüyorum. Bilginize...
  • Hadise, Mehmet Dinçerler'i sildi! Boşanma davasının ardından... - Magazin haberleri

    "DOĞUM GÜNÜ" SESSİZLİĞİ

    Yakın zamanda eşiyle de görüntülenmeyen Hadise, Dinçerler'in 23 Ağustos'taki yaş gününe dair bir paylaşımda bulunmamıştı.
  • Hadise, Mehmet Dinçerler'i sildi! Boşanma davasının ardından... - Magazin haberleri

    YÜZÜĞÜ DAVAYA KONU OLMUŞTU

    Hadise ile Mehmet Dinçerler, evlilik kararını sosyal medyadan duyurmuştu. Ünlü şarkıcının yüzüğü günlerce konuşulmuştu. Hadise’ye, sevgilisi Mehmet Dinçerler'in hediye ettiği 40 bin dolarlık yüzük, ünlü iş insanının alacaklıları tarafından davaya konu olmuştu.

    Dinçerler'in alacaklıları, açtıkları davada, "40 bin dolara yüzük alacağına borçlarını ödesin!" demişti.

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.