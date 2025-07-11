Hadise'nin Harbiye şovu

Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Hadise, iki gün üst üste vereceği Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi'ndeki konserlerinin ilkini dün akşam gerçekleştirdi.

Hadise, aralıksız iki saat kaldığı Harbiye sahnesinde kırmızı, pembe ve gri tonlarındaki üç farklı kostüm giydi.

Konser için haftalardır yoğun bir hazırlık süreci yürüten Hadise, sahneye 20 kişilik uluslararası dans ekibiyle çıktı.

Sahnedeki yüksek enerjisiyle ilk dakikadan son ana kadar seyirciyi etkisi altına alan Hadise, repertuvarında hit şarkılarının yeni düzenlemelerinin yanı sıra sürpriz cover'lara da yer verdi.

Özel olarak hazırlanan sahne tasarımıyla yağmur efekti altında dans eden şarkıcı, güçlü koreografisi ve cesur sahne kostümüyle sosyal medyada da çok konuşuldu.

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Hadise'yi seyredenler arasında annesi Gülnihal Açıkgöz ve kardeşi Derya Karagöz de vardı.

Hadise, bu akşam da Harbiye Açıkhava’da sahne alacak.