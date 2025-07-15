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        Haberler Magazin Hadise'ye 'yaşlandı' yorumları yapıldı - Magazin haberleri

        Hadise'ye 'yaşlandı' yorumları yapıldı

        Hadise, yeni klibi 'Fırtınam'da filtresiz ve photoshopsuz bir şekilde kamera karşısına geçti. Ünlü şarkıcının makyajı ve yüzündeki çizgiler, sosyal medyada dikkat çekti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.07.2025 - 21:58 Güncelleme: 15.07.2025 - 21:58
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        'Yaşlandı' şeklinde yorumlar yapıldı
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        Geçtiğimiz günlerde Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi'nde gerçekleştirdiği konserlerde yatak ve sandalye koreografileriyle adından söz ettiren Hadise, bu kez bambaşka bir konuyla gündeme geldi.

        Ünlü şarkıcı, 'Fırtınam' adlı yeni şarkısının klibini yayınladı. Klipteki görüntüler, sosyal medyada kısa sürede dikkat çekti. Hadise'nin photoshop ya da filtre kullanmadan kamera karşısına geçtiği klipte, yüzündeki mimik çizgileri, göz çevresindeki kırışıklıklar ve yoğun makyajı izleyicilerin gözünden kaçmadı.

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        Bazı sosyal medya kullanıcıları Hadise’nin klibi için; "Makyajı hiç olmamış", "Yüzündeki kırışıklıklar çok belli" ve "Bu klipte yaşlandığını hissettim" gibi yorumlarda bulundu.

        Fotoğraflar: Instagram

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        #hadise
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