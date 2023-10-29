Hadise'den 29 Ekim'e özel tarz! Konseri için Atatürk'ün kıyafetlerini tasarlattı!
Türkiye'nin sevilen pop şarkıcılarından biri olan Hadise, dün akşam Ankara'da 29 Ekim'e özel konser verdi. Ünlü ismin Cumhuriyet Bayramı'na özel tasarlattığı Atatürk kıyafetleri gündem oldu. Hadise bu davranışıyla sosyal medya kullanıcılarından tam not aldı!
Ankara’da AOÇ Doğal Yaşam ve Atatürk Çocukları Parkı’nda düzenlenen Cumhuriyet Konserleri kapsamında 28 Ekim günü başarılı pop şarkıcılarından biri olan Hadise’de sahne aldı.
Sahne performansı ve başarılı şarkılarıyla sevilen, dikkatleri üzerine çeken Hadise, Cumhuriyet’in 100. yılı için tasarlattığı Mustafa Kemal Atatürk kıyafetleriyle gündemin en çok konuşulan isimlerinden biri oldu.
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Hadise konuyla ilgili şu açıklamaları yaptı: “Cumhuriyetimizin 100. Yılı için, 29 Ekim’de vereceğim konserde, hayatımın her anında ve alanında örnek aldığım büyük önderimiz Atatürk’ün en beğendiğim iki kıyafetinin aynısını giymek istedim!f
Bu fikri tasarımıyla hayata geçiren sevgili Nihan Peker ve ekibine, Şerife Yılmaz ve Elmas Doğru’ya, fikir aşamasından, son aşamasına kadar emeği olan herkese ayrı ayrı teşekkür ederim.
Işığı, fikirleri ve en büyük eserim dediği Cumhuriyet ile bize dünyadaki en büyük hediyeyi “özgürlüğü” bıraktığı için sonsuz saygı ve sevgiyle bir kez daha anıyorum… Senin sayende…"
İşte Hadise'nin tasarlattığı Atatürk kıyafetleri...