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BADEM

E vitamini yönünden oldukça zengin olan badem ilerleyen yaş ile birlikte beyinde oluşacak yaşlanmayı engellemektedir.Bunun yanı sıra beyin gelişimi ve sağlığı için de badem harika bir besindir.Ayrıca fındık,ceviz,fıstık,ay çekirdeği gibi besinler de beyin sağlığı açısından tüketilmesi gereken besinlerdir.