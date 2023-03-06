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Hafriyat kamyonu sokağı savaş alanına çevirdi: 14 araca çarptı

İstanbul Kartal'da park halindeyken aniden hareket eden hafriyat kamyonu, sokağı savaş alanına çevirdi. Önce yokuş yukarı çıkan servis minibüsüne çarpan kamyon, daha sonra duramayarak 13 araca daha çarptı. Servis minibüsündeki bir öğrencinin yaralandığı kazada araçlarda hasar oluştu

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AA

  • İstanbul'da, park halindeyken aniden hareket eden hafriyat kamyonu, çarptığı 14 araçta hasara neden oldu.
  • İstanbul Kartal'da hafriyat kamyonu sokağı savaş alanına çevirdi!
  • İstanbul Kartal'da hafriyat kamyonu sokağı savaş alanına çevirdi!

    Kartal ilçesi Hürriyet Mahallesi Reyhan Sokak'ta park halinde bulunan ve içerisinde sürücüsü olmayan 34 CKZ 433 plakalı hafriyat kamyonu, henüz belirlenemeyen bir nedenle hareket etmeye başladı.
  • İstanbul Kartal'da hafriyat kamyonu sokağı savaş alanına çevirdi!
  • İstanbul Kartal'da hafriyat kamyonu sokağı savaş alanına çevirdi!

    Yokuş yukarı çıkan 34 LFH 398 plakalı öğrenci servis minibüsüne çarpan kamyon, daha sonra durmayarak park halindeki 13 araca daha çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
  • İstanbul Kartal'da hafriyat kamyonu sokağı savaş alanına çevirdi!
  • İstanbul Kartal'da hafriyat kamyonu sokağı savaş alanına çevirdi!

    Kazada servis minibüsündeki bir öğrenci yarandı. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan öğrenci, daha sonra hastaneye kaldırıldı.
  • İstanbul Kartal'da hafriyat kamyonu sokağı savaş alanına çevirdi!

    Hafriyat kamyonunun sürücüsü E.A.E, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
  • İstanbul Kartal'da hafriyat kamyonu sokağı savaş alanına çevirdi!

    Kazada kamyonun çarptığı araçlarda hasar oluştu.

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