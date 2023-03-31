Hafsanur Sancaktutan: Hayatımda kimse yok

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Magazin
ABONE OL

Hafsanur Sancaktutan: Hayatımda kimse yok

Hafsanur Sancaktutan, hayatında kimsenin olmadığını söyleyerek "Kendimle baş başa kalmak iyi geliyor. Yalnızlığı seviyorum. Hayatımda kimse yok, şu an bir ilişki düşünmüyorum" dedi

Hafsanur Sancaktutan: Hayatımda kimse yok
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
HABERTURK.COM

Habertürk'ten Ferit Tuğluk'un haberine göre Hafsanur Sancaktutan, Etiler'de görüntülendi. Leopar desenli pantolonu ve ayakkabılarıyla dikkat Sancaktutan, “Deprem sonrası psikolojim bozuldu yeni yeni dışarıya çıkabiliyorum. Bu esnada çello dersleri aldım. Bu bana epeyi iyi geldi" dedi.

Hafsanur Sancaktutan, hayatında kimsenin olmadığını söyleyerek bu konuda şunları söyledi: Doğum günüm vardı, o günü de yalnız geçirdim. Kendimle baş başa kalmak iyi geliyor. Yalnızlığı seviyorum. Hayatımda kimse yok, şu an bir ilişki düşünmüyorum ama bu olmayacağı anlamına gelmiyor. Bana hitap eden ve dürüst bir insan olmasını severim.

ÖNERİLEN VİDEO
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Muazzez Ersoy: Selami Şahin'in şaka yaptığını düşündüm - Magazin haberleri
MAGAZİN "Selami'nin şaka yaptığını düşündüm"
Okan Karacan eski eşi Zeynep Kadıoğlu ile karakolluk oldu: Beni 5 kişi darp etti - Magazin haberleri
MAGAZİN Eski eşiyle karakolluk oldu: Beni 5 kişi darp etti
Gülşen'in avukatından son dakika açıklaması: CHP'den teklif iddiasına yanıt - Magazin haberleri
MAGAZİN Avukatı iddiaları yalanladı
Hülya Koçyiğit: Birbirimizin ruhlarına dokunduk - Magazin haberleri
MAGAZİN "Birbirimizin ruhlarına dokunduk"
Hande Erçel puantiyeli eteğiyle göz kamaştırdı! Ünlü oyuncuya beğeni yağdı!
MAGAZİN Hande Erçel puantiye li eteğiyle göz kamaştırdı!
Ezgi Mola'yı taciz etmekle suçlanan sanık: Amacım tanışıp, arkadaşlık kurmaktı - Magazin haberleri
MAGAZİN Takıntılı hayranı hakim karşısında: Amacım arkadaşlık ...
Mehmet Ali Erbil'in oğlu Ali Sadi delikanlı oldu - Magazin haberleri
MAGAZİN "Delikanlım, ilk tarifsiz sevgim"
Gizem Akbaş'ı darbettiği iddia edilen Mücahit İsmail Ayta'ya hapis istemi - Magazin haberleri
MAGAZİN 1 yıla kadar hapis cezası istendi
Hande Erçel'in Instagram'da takipçi sayısı 30 milyona ulaştı - Magazin haberleri
MAGAZİN Hande'nin takipçi patlaması
Sergen Deveci 3 kişinin hayatını kaybettiği kazada ağır yaralanmıştı
MAGAZİN Felç kalma riski vardı sahnelere döndü

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.