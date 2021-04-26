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Hafta içi sokağa çıkma yasağı var mı? Hafta içi yasak geldi mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı

Tüm dünyada ve ülkemizde etkili olan koronavirüs salgını ile ilgili kabine bir kez daha toplandı. Yapılan görüş alışverişleri neticesinde yeni kısıtlama kararları alındı. Peki hafta içi sokağa çıkma yasağı var mı? İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması...

Hafta içi sokağa çıkma yasağı var mı? Hafta içi yasak geldi mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı

Koronavirüs kısıtlamaları ile ilgili yepyeni kararlar alındı. Vaka sayılarındaki yükselişin alınan önlemlere rağmen devam etmesi nedeniyle kısıtlamalar sıkılaştırıldı. Peki hafta içi sokağa çıkma yasağı var mı? İşte konuyla ilgili ayrıntılar...

HAFTA İÇİ KISITLAMA VAR MI?

26 Nisan koronavirüs kısıtlamaları açıklandı ve 18 günlük tam kapanma açıklandı. Bu doğrultuda sokağa çıkma izni olan vatandaşlarımız dışında tüm vatandaşlarımızın 18 gün boyunca sokağa çıkması yasaklandı.

İŞTE ALINAN KARARLAR

29 Nisan 2021 yani Perşembe akamı saat 19.00'dan başlayın 17 Mayıs 2021 Pazartesi sabah 05.00'e kadar tam kapanmaya geçiyoruz. Bu tarihlerde kesintisiz sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır.

Üretim imalat, gıda, temizlik, sağlık gibi alanlarda istisna alanlarda tüm işyerleri faaliyetlere ara verilecek. Yeme içme sektöründe phaket servisi verilecektir. Zincir marketler pazar günleri kapalı olacka, diğear günlerde belirlenen saatlerde hizmeti sürdürecek.

Şehirlerarası seyahatler izne tabi olacak. Şehirlerarası yüzde 50 kapasiteyle çalışabilecektir. Konaklama tesislerindeki rezervasyonlar istisna teşkil etmeyecektir. Kamu kurumundaki personel uzaktan veya dönüşümlü çalışmaya yönlendirecektir.

Ana okulu, kreş, 8. ve 12. sınıflar dahil tüm kurumlarda yüz yüze eğitime ara verilecek tüm sınavlar ertelenecek. Tarım sektörlerinde ç alışanların faaliyetlerini gereken düzenlemeler ayrıca yapılacaktır.

İhtiyaçlarını karşılamak için sokağa çıkamayan yaşlı veya ağır hastalığı olan vatandaşlarımız vefa ekiplerinden destek isteyebileceklerdir. Kurumlarımız gereken tüm tedbirleri alacaktır. Bu sürecin hedeflediğimiz şekilde sonuç verebilmesi için kurallar en sıkı şekilde uygulanacak, kesinlikle taviz verilmeyecektir. İnşallah bu fedakarlığımızın karşılığını bayram sonrası huzurlu, sağlık ve mutlu günlere ulaşarak alacağız. Rabbim yar ve yardımcınız olsun diyerek hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Kalın sağlıcakla."

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