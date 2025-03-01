Altın fiyatları son dakika hareketleri yakından takip ediliyor. Bugün altın alım satımı yapacak olan kişiler alış-satış tablosunu incelemek istiyor. Altın fiyatları hafta sonu işlem görmediği için değişim göstermiyor. Serbest piyasada altın fiyatları işleme kapalı olduğundan Cuma günü oluşan son fiyatlardan kuyumcular üzerinden alım-satım yapılıyor. Güncel verilere göre altının gram fiyatı 3 bin 349 lira seviyesinde. Peki, bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte, 1 Mart 2025 Altın fiyatları alış-satış rakamları…