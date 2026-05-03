        Hafta sonu altın fiyatları 3 Mayıs 2026: Bugün 14-22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek altın ve gram altın ne kadar?

        3 Mayıs 2026 Pazar günü altın piyasasında hareketlilik sürerken, haftanın kapanış gününde fiyatlarda dalgalı bir seyir öne çıkıyor. Küresel ölçekte devam eden enflasyon baskısı ve Orta Doğu'da artan jeopolitik gerilimler, yatırımcıların yeniden güvenli liman arayışına yönelmesine neden oluyor. Bu gelişmelerin etkisiyle altın fiyatları yakından takip edilirken, gram, çeyrek ve ons altının güncel seviyeleri merak konusu olmaya devam ediyor. İşte 3 Mayıs 2026 itibarıyla Kapalıçarşı'da altın alış ve satış fiyatlarında son durum…

        Giriş: 03 Mayıs 2026 - 09:25
        1

        3 Mayıs 2026 Pazar günü altın piyasalarında hareketlilik devam ederken, haftanın kapanış gününde fiyatların dalgalı bir seyir izlediği görülüyor. Küresel enflasyon baskıları ve Orta Doğu’daki jeopolitik gelişmeler, yatırımcıların güvenli liman olarak altına yönelmesine neden olurken, piyasada yön arayışı dikkat çekiyor. Bu kapsamda gram, çeyrek ve ons altının güncel fiyatları yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. İşte 3 Mayıs 2026 itibarıyla Kapalıçarşı altın alış-satış fiyatları ve tüm ayrıntılar haberimizde...

        2

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 6.702,45

        Satış: 6.703,28

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        ALTIN/ONS DOLAR FİYATI

        Alış: 4.612,88

        Satış: 4.615,54

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 10.723,92

        Satış: 10.959,86

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 42.895,69

        Satış: 43.705,39

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        TAM ALTIN FİYATI

        Alış: 43.325,00

        Satış: 43.866,00

        CANLI TAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 21.380,82

        Satış: 21.919,73

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        Alış: 42.895,69

        Satış: 43.705,39

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 43.961,14

        Satış: 45.077,40

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 3.639,76

        Satış: 4.863,95

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        11

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 6.058,86

        Satış: 6.358,08

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        12

        GREMSE ALTIN FİYATI

        Alış: 107.897,00

        Satış: 110.168,00

        CANLI GREMSE ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        Haberi Hazırlayan: Merve Erdoğan
