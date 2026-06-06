Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Ekonomi HAFTA SONU CANLI ALTIN FİYATLARI: 6 Haziran 2026 Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar?

        Hafta sonu canlı altın fiyatları: 6 Haziran 2026 Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar?

        Altın ve döviz piyasalarında yaşanan anlık dalgalanmalar yatırımcıların ve vatandaşların gündeminde yer almaya devam ederken, günün ilk saatlerinden itibaren en çok araştırılan konuların başında güncel altın fiyatları geliyor. Son verilere göre altın fiyatları küresel piyasalardaki gelişmelerin etkisiyle hareketli seyrini sürdürüyor. Peki, 6 Haziran 2026 itibarıyla gram altın, çeyrek ve ons altın kaç TL oldu? İşte altın fiyatlarında son durum...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06 Haziran 2026 - 09:50 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Küresel gelişmelerde artan gerilime rağmen altın fiyatlarında aşağı yönlü hareketin öne çıkması piyasaların dikkatini çekti. Güvenli liman olarak öne çıkan altına olan talepte kısa vadeli bir yavaşlama görülürken, bu durum fiyatlara da geri çekilme olarak yansıdı. Dalgalı seyreden piyasalarda yatırımcılar daha temkinli bir duruş sergilerken, vatandaşlar da güncel fiyatları yakından izlemeye başladı. Peki, 6 Haziran 2026 itibarıyla gram altın kaç TL’den işlem görüyor, çeyrek altın ne kadar oldu, ons altın hangi seviyede? İşte hafta sonuna ait güncel altın fiyatları…

        2

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 6.408,30

        Satış: 6.409,16

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        ALTIN/ONS DOLAR FİYATI

        Alış: 4.327,45

        Satış: 4.329,45

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 10.253,28

        Satış: 10.478,98

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 41.013,14

        Satış: 41.787,74

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        TAM ALTIN FİYATI

        Alış: 41.812,00

        Satış: 42.388,00

        CANLI TAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 20.442,49

        Satış: 20.957,96

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        Alış: 41.013,14

        Satış: 41.787,74

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 42.914,99

        Satış: 44.036,95

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 3.510,63

        Satış: 4.725,12

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        11

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 5.849,03

        Satış: 6.155,18

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        12

        GREMSE ALTIN FİYATI

        Alış: 104.161,00

        Satış: 106.003,00

        CANLI GREMSE ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        ÖNERİLEN VİDEO

        Gerçek Fikri Ne? - 4 Haziran 2026 (CHP'de "Fiziki Mücadele" Dönemi Mi?)

        CHP'de paralel liderlik krizi. CHP'de "Fiziki Mücadele" dönemi mi? Bahçeli neden CHP'yi uyardı? Uzlaşma ihtimali azalıyor mu? Muhalefet İYİ Parti'den mi toplanır? CHP seçmeni ne düşünüyor? CHP'de bölünme kaçınılmaz mı? Yeni parti mi, yedek parti mi? CHP'de süreç nasıl buraya geldi?  Gerçek Fikri Ne'...
        Haberi Hazırlayan: Merve Erdoğan
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Yargıtay noktayı koydu... Eşini sen öldürdün!
        Yargıtay noktayı koydu... Eşini sen öldürdün!
        Kimler kısmi emekli olabilir?
        Kimler kısmi emekli olabilir?
        Karadeniz'de Türk teknesine saldırı
        Karadeniz'de Türk teknesine saldırı
        Önce abla sonra kardeş... 11 yıl sonra ağlatan kader!
        Önce abla sonra kardeş... 11 yıl sonra ağlatan kader!
        İşte Dünya Kupası'nın en değerli 11'i
        İşte Dünya Kupası'nın en değerli 11'i
        "İran'dan çok kısa sürede ayrılacağız"
        "İran'dan çok kısa sürede ayrılacağız"
        Evlat acısına 24 gün dayanabildi
        Evlat acısına 24 gün dayanabildi
        Sinemada yaz sezonu başlıyor!
        Sinemada yaz sezonu başlıyor!
        Nurgül Yeşilçay'ın tatil modu
        Nurgül Yeşilçay'ın tatil modu
        A Milli Takım, Venezuela karşısında!
        A Milli Takım, Venezuela karşısında!
        Batıda termometre yükseliyor... İç bölgelerde kuvvetli sağanak!
        Batıda termometre yükseliyor... İç bölgelerde kuvvetli sağanak!
        Görkem Duman tutuklandı
        Görkem Duman tutuklandı
        Galatasaray'a Jhon Duran önerisi!
        Galatasaray'a Jhon Duran önerisi!
        Bernardo Silva'dan G.Saray'a yeşil ışık!
        Bernardo Silva'dan G.Saray'a yeşil ışık!
        Polat Ailesi birbirine düştü
        Polat Ailesi birbirine düştü
        Cesedi çuvalla gömdüler, mahkemede suçu birbirlerine attılar
        Cesedi çuvalla gömdüler, mahkemede suçu birbirlerine attılar
        Katılım bankacılığında tarihi birleşme
        Katılım bankacılığında tarihi birleşme
        Hakan Safi Greenwood'u açıkladı!
        Hakan Safi Greenwood'u açıkladı!
        TOKİ kampanyasında detaylar
        TOKİ kampanyasında detaylar
        "Zelenskiy'le görüşmenin bir anlamı yok"
        "Zelenskiy'le görüşmenin bir anlamı yok"