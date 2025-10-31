Hafta sonu hava durumu nasıl olacak? 1-2 Kasım Ankara, İzmir, İstanbul hava durumu raporu

İSTANBUL HAVA DURUMU 1 KASIM: 20°12°

İSTANBUL HAVA DURUMU 2 KASIM: 21°13°

İZMİR HAVA DURUMU 1 KASIM: 23°14°

İZMİR HAVA DURUMU 2 KASIM: 23°14°

ANKARA HAVA DURUMU 1 KASIM: 18°3°

ANKARA HAVA DURUMU 2 KASIM: 19°3°

BUGÜN HAVA NASIL?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre; Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Yurdun kuzey, iç ve batı kesimleri parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara'da pus ve yer yer sis bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının; yurdun iç ve doğu kesimlerinde 3 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor.

RÜZGAR: Genellikle güneyli, yurdun doğu kesimlerinde kuzeyli yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.