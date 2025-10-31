Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam Hafta sonu hava durumu nasıl olacak? 1-2 Kasım Ankara, İzmir, İstanbul hava durumu raporu

        Hafta sonu hava durumu nasıl olacak? 1-2 Kasım Ankara, İzmir, İstanbul hava durumu raporu

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü güncel hava durumu raporunu paylaştı. 1-2 Kasım Cumartesi ve Pazar günleri bazı illerimizde hava bulutluyken bazı illerimizde sıcaklık etkisini hissettirecek. Meteorolojik tahminlere göre tüm yurtta pastırma yazı etkisini gösterecek. Hava sıcaklığı 3-5 derece artacak, Marmara'da sis ve pus görülecek. Peki 1-2 Kasım Ankara, İzmir, İstanbul hava durumu nasıl olacak, diğer illerimizde sıcaklık kaç derece?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.10.2025 - 10:28 Güncelleme: 31.10.2025 - 10:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Hafta sonu plan yapacak olan vatandaşlar 1-2 Kasım hava durumu raporunu inceliyor. İç ve doğu kesimlerde hava sıcaklığının 3 ila 5 derece artacağı tahmin ediliyor. Marmara'da sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Peki, bu hafta sonu hava nasıl? İşte, 1 -2 Kasım Ankara, İzmir, İstanbul ve diğer illerimizdeki hava durumu raporu

        2

        HAFTA SONU HAVA NASIL OLACAK?

        Yurt genelinde pastırma sıcaklarının etkili olacağı bekleniyor. 4 Kasım Salı gününe kadar sürecek 5 günlük periyotta, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin oldukça üzerine çıkması beklenirken, özellikle Marmara Bölgesi için sabah saatlerinde pus ve sis uyarısı yapıldı.

        Pazar günü Antalya, Muğla ve Adana çevrelerinde sıcaklık 32 dereceye kadar tırmanacak.

        İzmir'de de benzer şekilde sabah saatlerinde puslu bir başlangıç beklenirken, gün boyu parçalı bulutlu bir hava hâkim olacak ve sıcaklıklar 23-27 derece civarında seyretmesi bekleniyor.

        3

        İSTANBUL HAVA DURUMU 1 KASIM: 20°12°

        İSTANBUL HAVA DURUMU 2 KASIM: 21°13°

        İZMİR HAVA DURUMU 1 KASIM: 23°14°

        İZMİR HAVA DURUMU 2 KASIM: 23°14°

        ANKARA HAVA DURUMU 1 KASIM: 18°3°

        ANKARA HAVA DURUMU 2 KASIM: 19°3°

        DİĞER İLLERİMİZDE HAVA DURUMU RAPORU İÇİN TIKLAYINIZ

        BUGÜN HAVA NASIL?

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre; Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Yurdun kuzey, iç ve batı kesimleri parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara'da pus ve yer yer sis bekleniyor.

        HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının; yurdun iç ve doğu kesimlerinde 3 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor.

        RÜZGAR: Genellikle güneyli, yurdun doğu kesimlerinde kuzeyli yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İş yerinin kumandasını kopyaladılar! 7 kilo altını çaldılar!
        İş yerinin kumandasını kopyaladılar! 7 kilo altını çaldılar!
        Elektrik faturalarında yeni dönem
        Elektrik faturalarında yeni dönem
        Eski tip ehliyetlerde son gün
        Eski tip ehliyetlerde son gün
        Maç bir anda durdu... Arkadaşları yanına koştu!
        Maç bir anda durdu... Arkadaşları yanına koştu!
        FT: Trump-Putin görüşmesi iptal edildi
        FT: Trump-Putin görüşmesi iptal edildi
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Japonlardan 'ters itahalat' hamlesi
        Japonlardan 'ters itahalat' hamlesi
        Beyaz Saray'da 'Cadılar Bayramı' kutlaması
        Beyaz Saray'da 'Cadılar Bayramı' kutlaması
        Real Madrid'de ayın oyuncusu Arda Güler!
        Real Madrid'de ayın oyuncusu Arda Güler!
        Prens Andrew'un ünvanları geri alındı
        Prens Andrew'un ünvanları geri alındı
        "İlişkim işime engel oldu"
        "İlişkim işime engel oldu"
        Performatif erkek nedir, ne değildir?
        Performatif erkek nedir, ne değildir?
        OKS TES’e dönüşecek
        OKS TES’e dönüşecek
        Evde tansiyonunuzu ölçerken bu hataları yapmayın!
        Evde tansiyonunuzu ölçerken bu hataları yapmayın!
        Sis ve pus uyarısı! Sabah ve akşam saatlerine dikkat
        Sis ve pus uyarısı! Sabah ve akşam saatlerine dikkat
        Alpler'in ortasında düşsel bir vadi
        Alpler'in ortasında düşsel bir vadi
        Uşak'ta kaza! Karı koca öldü, 3 kişi yaralandı
        Uşak'ta kaza! Karı koca öldü, 3 kişi yaralandı
        Cenk Tosun için flaş transfer iddiası!
        Cenk Tosun için flaş transfer iddiası!
        Galatasaray’da gözler Singo’nun durumunda!
        Galatasaray’da gözler Singo’nun durumunda!
        "Mesajlar bana ait ama ben öldürmedim"
        "Mesajlar bana ait ama ben öldürmedim"