Hafta sonu hava nasıl olacak? 4 Ocak Cumartesi İzmir, Ankara, İstanbul hava durumu
Hafta sonunun gelişiyle birlikte hava durumuna ilişkin sorgulamalar başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü yayımladığı hava durumu tahmini raporu ile hafta sonu hava nasıl olacak sorusuna yanıt verdi. İşte 4 Ocak 2025 Cumartesi Meteoroloji ile İzmir, Ankara, İstanbul son hava durumu tahminleri...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 4 Ocak Cumartesi günü için hava tahmini raporunu kendi sitesi üzerinden duyurdu. Hava sıcaklıklarının yurdun kuzeydoğu kesimlerinde 3 ila 5 derece altında, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Peki, 'Hafta sonu hava nasıl olacak?" İşte detaylar...
HAFTA SONU HAVA NASIL OLACAK?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz'in yağmur ve sağanak, Batı Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Yozgat ve Kırşehir çevrelerinin karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Zonguldak, Bartın, İzmir ve Aydın çevreleri ile Kastamonu kıyılarının kuvvetli; Muğla'da şiddetli olması bekleniyor. Ülkemizin iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
İSTANBUL 10°C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
İZMİR 10°C, 14°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
ANKARA 2°C, 9°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu, yükseklerinin karla karışık yağmurlu