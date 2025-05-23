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        Haberler Bilgi Gündem Hafta sonu hava nasıl olacak, yağmur yağacak mı? 24-25 Mayıs 2025 Cumartesi Pazar İstanbul, Ankara, İzmir ve il il hava durumu

        Hafta sonu hava nasıl olacak? 24-25 Mayıs 2025 İstanbul, Ankara, İzmir ve il il hava durumu

        Türkiye uzun süren kış dönemi sonrasında sıcaklıkları karşılıyor. Meteorolojiden elde edilen bilgiye göre; hafta sonu yurt genelinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edecek. Öte yandan, bazı şehirlerde yer yer gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. İşte, 24-25 Mayıs 2025 hafta sonu hava durumu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.05.2025 - 11:34 Güncelleme: 23.05.2025 - 11:44
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        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Fevzi Burak Tekin, hafta sonu hava durumunu paylaştı. 24-25 Mayıs günlerinde İstanbul, Ankara ve İzmir'de havaya sıcaklar hakim olurken, bazı bölgelerde yağmur yağacak ve Pazartesi gününden itibaren yağışlar, ülkenin doğusuna hareket edecek. İşte, 24-25 Mayıs hafta sonu hava durumu...

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        24-25 MAYIS 2025 HAFTA SONUNDA YAĞMUR YAĞACAK MI?

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Fevzi Burak Tekin, hafta sonu beklenen hava durumuna ilişkin değerlendirmede bulundu.

        Yarın Kastamonu, Karabük çevreleri ile Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Kars, Ardahan, Erzurum, Erzincan ve Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkisinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanakların görülebileceğini belirten Tekin, cumartesi günü de aynı bölgelerde yağışların süreceğini kaydetti.

        Pazar günü ise Iğdır ve Kırklareli çevrelerinde yağış beklendiğini aktaran Tekin, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Pazarı pazartesiye bağlayan gece saatlerinde yeni bir yağışlı sistemin etkisi altına gireceğiz. Özellikle pazar gecesi Trakya kesiminde, kıyı Ege'de, Denizli ve Uşak çevrelerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanaklar görülecek. Pazartesi günü itibarıyla ise bu yağışlı sistem ülkemizin doğu kesimlerine doğru hareket edecek."

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        24-25 MAYIS 2025 HAFTA SONU İZMİR'DE HAVA NASIL OLACAK?

        İzmir'de ise cuma ve cumartesi günleri açık havanın etkili olacağını belirten Tekin, "Hava sıcaklığı 32 ila 34 derece arasında olacak. Pazar günü İzmir'de 37 dereceye kadar çıkacak. Pazarı pazartesiye bağlayan gece saatlerinde ise hem kuvvetli lodos hem de yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanaklar bekliyoruz." dedi.

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        24-25 MAYIS 2025 HAFTA SONU İSTANBUL'DA HAVA NASIL OLACAK?

        İstanbul'da parçalı ve az bulutlu bir havanın etkili olacağını kaydeden Tekin, hava sıcaklıklarının, cumartesi 28 ve pazar günü 33 dereceye kadar çıkacağını bildirdi.

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        24-25 MAYIS 2025 HAFTA SONU ANKARA'DA HAVA NASIL OLACAK?

        Ankara ve İstanbul'da üç gün boyunca yağış beklenmediğini belirten Tekin, her iki kentte de parçalı ve az bulutlu havanın hakim olacağını ifade etti. Tekin, Ankara'da hafta sonu boyunca hava sıcaklığının 30 ila 33 derece arasında olacağını öngördüklerini söyledi.

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