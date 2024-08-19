4. 13 REASONS WHY (2017-2020)

2017 yapımı bu drama türündeki bu dizide, yeni oyuncu Katherine Langford, kendi canına kıyan genç bir kadın olan Hannah rolünü canlandırıyor. Trajik ölümünden iki hafta sonra, Clay adında bir sınıf arkadaşı terasında gizemli bir kutu bulur. Kutunun içinde Clay'in aşık olduğu Hannah'nın intihar etmeyi seçmesinin 13 nedenini açıkladığı kayıtlar vardır. Clay kayıtları dinlemeye karar verirse, listeye girip girmediğini ve nasıl girdiğini öğrenecektir. Bu karmaşık ve yürek burkan hikâye Clay ve Hannah'nın ikili anlatılarıyla aktarılır.

IMDb puanı: 7.5/10