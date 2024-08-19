İzlemediğinize pişman olacağınız 10 popüler dizi
Boş zamanlarınızda en çok keyif aldığınız etkinliklerden biri olan dizi izlemek, bazı durumlarda çok vaktinizi alabiliyor. Biz de sizin için IMDb puanı yüksek olan ve en çok izlenen dizilerden bir derleme yaptık. İşte o diziler...
Günün yorgunluğunu atmak veya sosyal anlamda kendinize bir şeyler katmak istediğinizde aklınıza ilk gelen etkinliklerden biri olan dizi izlemeyi sizler için kolaylaştırdık. İşte sizler için seçmiş olduğumuz 10 dizi...
1. GAME OF THRONES (2011-2019)
2011 yapımı olan aksiyon, macera ve drama türündeki bu dizide, dokuz soylu aile, efsanevi Westeros topraklarının kontrolünü ele geçirmek için birbirlerine karşı savaşıyor. Bu sırada, binyıllar sonra gizemli bir güç yükselmekte ve yaşayan insanların varlığını tehdit etmektedir.
IMDb puanı: 9.2/10
2. STRANGER THİNGS (2016 yılından bugüne)
2016 yapımı olan bilim kurgu, dram ve korku türündeki bu dizide, 1980'lerin Indiana'sında bir grup genç arkadaş doğaüstü güçlere ve hükümetin gizli işlerine tanık olur. Cevapları bulmayan çalışan çocuklar, bir dizi olağanüstü gizemi çözmeye çalışırlar.
IMDb puanı: 8.7/10
3. THE WALKING DEAD (2010-2022)
2010 yapımı olan korku öğelerinin ve gerilimin ön planda olduğu bu dizide, bir zombi kıyametinin ardından, hayatta kalan çeşitli kişiler hayatta kalmak için mücadele eder. Güvenli bir yer ararken ve zombilerden kaçarken, rakip gruplarla ve zor seçimlerle mücadele etmek zorunda kalırlar.
IMDb puanı: 8.1/10
4. 13 REASONS WHY (2017-2020)
2017 yapımı bu drama türündeki bu dizide, yeni oyuncu Katherine Langford, kendi canına kıyan genç bir kadın olan Hannah rolünü canlandırıyor. Trajik ölümünden iki hafta sonra, Clay adında bir sınıf arkadaşı terasında gizemli bir kutu bulur. Kutunun içinde Clay'in aşık olduğu Hannah'nın intihar etmeyi seçmesinin 13 nedenini açıkladığı kayıtlar vardır. Clay kayıtları dinlemeye karar verirse, listeye girip girmediğini ve nasıl girdiğini öğrenecektir. Bu karmaşık ve yürek burkan hikâye Clay ve Hannah'nın ikili anlatılarıyla aktarılır.
IMDb puanı: 7.5/10
5. THE 100 (2014-2020)
2014 yapımı dram, bilim kurgu, distopya, aksiyon ve kıyamet sonrası türlerindeki bu dizide, nükleer bir çatışma uygarlığı yok etmiştir. Yüzyıl sonra, insanlığın hayatta kalan tek üyelerini barındıran bir uzay gemisi, 100 çocuk suçluyu Dünya'nın yaşanabilirliğini belirlemek üzere Dünya'ya geri gönderir.
IMDb puanı: 7.5/10
6. ORANGE İS THE NEW BLACK (2013-2019)
2013 yapımı olan komedi ve drama türlerini içinde barındıran bu dizide, Alex'e uyuşturucu parası taşıdıktan on yıl sonra, Piper bu suçtan dolayı hapse atılır. Hapishanenin sertliği onu bir birey olarak büyük ölçüde değiştirir ve onu düşünülemez olanı yapmaya zorlar.
IMDb puanı: 8.0/10
7. RIVERDALE (2017 YILINDAN BUGÜNE)
2017 yapımı olan ve hala devam eden drama ve gizem türündeki bu dizide, Archie, Betty, Jughead ve Veronica, uğursuz olayların ve kana susamış suçluların kol gezdiği bir kasabada genç olmanın üstesinden gelmeye çalışıyor.
IMDb puanı: 6.5/10
8. GREY'S ANATOMY
2005 yapımı olan ve yıllardır devam eden tıbbi drama, romantik drama ve melodram türündeki bu dizide, cerrahlık stajyerleri ve gözetmenleri, en iyi doktorlar olmak için yürek burkan hikayelerin parçası oldukları ve hayatlarını değiştiren kararlar aldıkları tıbbi bir yolculuğa çıkarlar.
IMDb puanı: 7.6/10
9. THE FLASH (2014 YILINDAN BUGÜNE)
2014 yapımı olan ve günümüzde de devam etmekte olan aksiyon ve drama türündeki bü dizide, Central City'de adli tıp müfettişi olan Barry Allen, garip bir kaza sonucu insanüstü hız gücüne sahip olur. Bu doğa üstü gücünü, kostümlü bir süper kahraman olan Flash olarak suçla savaşmak için kullanmaya karar verir.
IMDb puanı: 7.5/10
10. ARROW (2012-2020)
2012 yapımı olan aksiyon, ram ve gizlilik türündeki bu dizide, ıssız bir adada okçulukta ustalaşan multi milyoner playboy Oliver Queen, suç ve yolsuzlukla mücadele etmek için Arrow'un kanunsuz kişiliğini üstlenmek üzere şehrine döner.
IMDb puanı: 7.5/10
Kaynak: Boomplay
Fotoğraf Kaynak: IMDb