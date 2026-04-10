        Hafta sonu sınav var mı? 11-12 Nisan 2026 tarihlerinde hangi sınavlar yapılacak? Bu hafta sonu ne sınavı var?

        Hafta sonu sınav var mı? 11-12 Nisan 2026 tarihlerinde hangi sınavlar yapılacak?

        Hafta sonu sınav var mı, bu hafta hangi sınav yapılacak soruları, özellikle Nisan ayının ikinci haftasında sınav takvimini takip eden öğrenciler ve adaylar tarafından yoğun şekilde araştırılıyor. Hafta sonuna yaklaşılırken ÖSYM sınav takvimi başta olmak üzere farklı kurumların düzenlediği merkezi sınavlar gündemde yer almaya devam ediyor. Cumartesi ve pazar günleri uygulanacak sınavların tarihleri, saatleri ve sınav giriş belgelerine ilişkin detaylar ise adaylar tarafından arama motorlarında en çok merak edilen konular arasında bulunuyor. İşte detaylar

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.04.2026 - 15:46 Güncelleme:
        1

        Hafta sonu yapılacak sınavlar ve sınav takviminde hangi oturumların yer aldığı, özellikle merkezi sınavlara hazırlanan adaylar tarafından yakından takip ediliyor. Nisan ayının ikinci haftasında uygulanacak sınavlara ilişkin detaylar, sınav saatleri ve sınav merkezleri gibi bilgiler adayların gündeminde yer alırken, ÖSYM başta olmak üzere ilgili kurumların duyuruları da arama motorlarında en çok araştırılan başlıklar arasında yer alıyor. Adaylar, hafta sonu sınav programını öğrenerek hazırlıklarını son günlerde sürdürüyor. Peki, hafta sonu ne sınavı var?

        2

        HAFTA SONU SINAV VAR MI?

        2026 Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı, 12 Nisan 2026 Pazar günü uygulanacak.

        3

        ÖSYM'DEN YAPILAN AÇIKLAMAYA GÖRE

        2026-TR-YÖS/1 Sınavı İçin Sınav Günü Açık Tutulacak İl/İlçe Nüfus Müdürlükleri;

        12 Nisan 2026 tarihinde uygulanacak 2026 Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı’na (2026-TR-YÖS/1) girecek adaylardan; T.C. Kimlik Kartı’nı kaybeden, T.C. Kimlik Kartı’nda fotoğrafı bulunmayan, nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında T.C. kimlik numarası, fotoğraf, soğuk damga bulunmadığı için sınava kabul edilmeyecek durumda olanlar için sınav yapılacak merkezlerde Ek’te sunulan İl/İlçe Nüfus Müdürlükleri; İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce 12 Nisan 2026 Pazar günü 08.00-11.00 saatleri arasında açık tutulacak ve söz konusu Müdürlüklere başvuran adaylara; Müdürlük personeli tarafından fotoğraflı, imzalı-mühürlü, barkodlu-karekodlu veya fotoğraflı, barkodlu-karekodlu “Geçici Kimlik Belgesi” düzenlenecektir.

        4

        Bu amaçla sınav günü Nüfus Müdürlüğüne başvuran adaylar, Nüfus Müdürlüğü personeliyle birlikte ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinde yer alan ilgili sınavın başvuru bilgilerine T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecektir. Nüfus Müdürlüğü personelince adayın bilgilerinin kontrolü yapılarak adaya fotoğraflı, imzalı-mühürlü, barkodlu-karekodlu veya fotoğraflı, barkodlu-karekodlu “Geçici Kimlik Belgesi” düzenlenecektir. Adaylar düzenlenen bu belge ile sınava girebilecektir. “Geçici Kimlik Belgesi” dışında verilen hiçbir belge, sınava giriş için kabul edilmeyecektir. Bu amaçla Nüfus Müdürlüğüne başvuran adayın, ilgili sınavın Sınava Giriş Belgesi ile biyometrik fotoğrafının yanında olması gerekmektedir.

        Haberi Hazırlayan: Yusuf Yıldız
