Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? sorusu gündemin en öne çıkan konularının başında geliyor. 17 günlük tam kapanma sonrası hafta sonu yasakları geçtiğimiz yeniden uygulandı. Peki bu hafta da devam edecek mi?

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI AÇIKLADI: HAFTA SONU YASAĞI...

Kademeli normalleşme döneminde; hafta içerisinde yer alan günlerde (Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma) 21.00-05.00 saatleri arasında, hafta sonları ise Cuma günleri saat 21.00’den başlayıp, Cumartesi ve Pazar günlerinin tamamını kapsayacak ve Pazartesi günleri saat 05.00’te tamamlanacak şekilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor.

Vaka sayılarındaki düşüşe rağmen yasakların bu hafta sonu da devam edecek...